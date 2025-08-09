augusztus 9., szombat

Fontos döntést hoztak a Balatonról, azonnal beavatkozásra van szükség

Fontos döntést hoztak a Balatonról, azonnal beavatkozásra van szükség

Továbbra is folytatódik a Balaton vízminőségének javítása, most pedig az ezt célzó azonnali és középtávú beavatkozásokról szóló rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben - szúrta ki az Origo.

Be kell avatkozni a Balaton vízminőségének javítása érdekében

Mint írják, megjelent az a kormányhatározat, mely szerint a 2025-ös központi költségvetésből több mint másfél milliárd forintos forrással a kormány elrendeli a Balaton medrében található iszapcsapdák üzemszerű kotrásának folytatását, ugyanis a tóban továbbra is komoly gondot okoz az iszaposodás. A döntés a vízminőség javításának érdekében jött létre, mivel a Balaton természeti erőforrás helyzetét a tó környezeti-ökológiai állapota határozza meg, amelybe a tó vízmennyisége, vízszintje és vízminősége, valamint élővilága egyaránt beletartozik.

Az iszaposodás visszatérő probléma, függ tőle a Balaton vízminősége is. A strandok állapota pedig befolyásolja az ott nyaralók élményét.

 

