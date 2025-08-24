40 perce
"A zene ima, vallomás, vigasz" - Így emlékeztek Balázs Fecóra a Sitkei Rockfesztiválon
A Sitkei Rockfesztivál létrehozásában meghatározó szerepe volt a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnek. Balázs Fecóra is emlékeztek szombaton a Hercseg-hegyen. A felemelő pillanatokról sok fotót hoztunk.
Rockfesztivál a Sitkei Kápolnánál 2025. augusztus 23-án
Fotó: Szendi Péter
Novemberben lesz öt éve, hogy a legendás énekes, Balázs Fecó elhunyt. A Sitkei Rockfsztivál szombati napján rá is emlékeztek. Mint elhangzott: Balázs Fecónak meghatározó szerepe volt abban, hogy létrejöjjön a Sitkei Rokfesztivál, és hogy megújuljon a sitkei kápolna.
Főhajtás Balázs Fecó emléktáblájánál
A Kápolnáért Kulturális Egyesület képviseletében Kovács Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés egykori elnöke helyezett el koszorút Balázs Fecó emléktáblájánál szombaton. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesre pedig Balassi István esperes emlékezett, hangsúlyozva: Balázs Fecó máig szívünkben élnek.
- Amikor nehézségeket éltünk át, hangja vigaszt adott. Amikor örömöket, akkor dalai még magasabbra emelték a szívünket. Mint ahogy a zene több, mint szórakozás. A zene ima, vallomás, kiáltás, vigasz" - fogalmazott, majd Balázs Fecó dalait is megidézte, kiemelve az Érints meg és a Homok szélben című slágerek szívünkbe markoló üzeneteit.
Homok a szélben, azt mondod, az vagyok. / Homok a szélben, lehet, hogy az vagyok./ Homok a szélben, tudom, hogy az vagyok. /Homok a szélben, megváltozni nem tudok.
- Most, hogy emlékezünk, ne a gyász, hanem a hála legyen szívünkben. (...) Hála azokért, hogy a dalain keresztül most is közelebb visz bennünket egymásoz és Istenhez - hangsúlyozta Balassi István, hozzátéve, éljünk úgy, ahogy ő szeretné: szívből, tisztán, őszintén.
A Sitkei Rockfesztivál szombati napján a Karthago, a Lord, a P-Mobil és a Moby Dick is színpadra állt. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Közösségi oldalán Morgós Istvánnal, Sitke polgármesterével közös képet osztott meg: "Egy legendás rendezvényen: Sitkei Rockfesztiválon a polgármesterrel. Hajrá, Sitke!" - írta bejegyzésében.
Sitkei Rockfesztivál 2025 - Balázs Fecóra is emlékeztekFotók: Szendi Péter