"A zene ima, vallomás, vigasz" - Így emlékeztek Balázs Fecóra a Sitkei Rockfesztiválon

Novemberben lesz öt éve, hogy a legendás énekes, Balázs Fecó elhunyt. A Sitkei Rockfsztivál szombati napján rá is emlékeztek. Mint elhangzott: Balázs Fecónak meghatározó szerepe volt abban, hogy létrejöjjön a Sitkei Rokfesztivál, és hogy megújuljon a sitkei kápolna.

Fotó: Szendi Péter

A Kápolnáért Kulturális Egyesület képviseletében Kovács Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés egykori elnöke helyezett el koszorút Balázs Fecó emléktáblájánál szombaton. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesre pedig Balassi István esperes emlékezett, hangsúlyozva: Balázs Fecó máig szívünkben élnek.

- Amikor nehézségeket éltünk át, hangja vigaszt adott. Amikor örömöket, akkor dalai még magasabbra emelték a szívünket. Mint ahogy a zene több, mint szórakozás. A zene ima, vallomás, kiáltás, vigasz" - fogalmazott, majd Balázs Fecó dalait is megidézte, kiemelve az Érints meg és a Homok szélben című slágerek szívünkbe markoló üzeneteit.