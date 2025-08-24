augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dübörgött a Hercseg-hegy

40 perce

"A zene ima, vallomás, vigasz" - Így emlékeztek Balázs Fecóra a Sitkei Rockfesztiválon

Címkék#Sitkei Rockfesztivál#P Mobil#Kápolnáért Kulturális Egyesület#Lord#Balázs Fecó

A Sitkei Rockfesztivál létrehozásában meghatározó szerepe volt a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnek. Balázs Fecóra is emlékeztek szombaton a Hercseg-hegyen. A felemelő pillanatokról sok fotót hoztunk.

Vaol.hu
"A zene ima, vallomás, vigasz" - Így emlékeztek Balázs Fecóra a Sitkei Rockfesztiválon

Rockfesztivál a Sitkei Kápolnánál 2025. augusztus 23-án

Fotó: Szendi Péter

Novemberben lesz öt éve, hogy a legendás énekes, Balázs Fecó elhunyt. A Sitkei Rockfsztivál szombati napján rá is emlékeztek. Mint elhangzott: Balázs Fecónak meghatározó szerepe volt abban, hogy létrejöjjön a Sitkei Rokfesztivál, és hogy megújuljon a sitkei kápolna.

balázs fecó
Kovács Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés korábbi elnöke, a Kápolnáért Kulturális Egyesület képviseletében helyezett el koszorút Balázs Fecó sitkei emléktáblájánál szombaton
Fotó: Szendi Péter

Főhajtás Balázs Fecó emléktáblájánál 

A Kápolnáért Kulturális Egyesület képviseletében Kovács Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés egykori elnöke helyezett el koszorút Balázs Fecó emléktáblájánál szombaton. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesre pedig Balassi István esperes emlékezett, hangsúlyozva: Balázs Fecó máig szívünkben élnek.

- Amikor nehézségeket éltünk át, hangja vigaszt adott. Amikor örömöket, akkor dalai még magasabbra emelték a szívünket. Mint ahogy a zene több, mint szórakozás. A zene ima, vallomás, kiáltás, vigasz" - fogalmazott, majd Balázs Fecó dalait is megidézte, kiemelve az Érints meg és a Homok szélben című slágerek szívünkbe markoló üzeneteit. 

Homok a szélben, azt mondod, az vagyok. / Homok a szélben, lehet, hogy az vagyok./ Homok a szélben, tudom, hogy az vagyok. /Homok a szélben, megváltozni nem tudok.

- Most, hogy emlékezünk, ne a gyász, hanem a hála legyen szívünkben. (...) Hála azokért, hogy a dalain keresztül most is közelebb visz bennünket egymásoz és Istenhez - hangsúlyozta Balassi István, hozzátéve, éljünk úgy, ahogy ő szeretné: szívből, tisztán, őszintén. 

A Sitkei Rockfesztivál szombati napján a Karthago, a Lord, a P-Mobil és a Moby Dick is színpadra állt. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Közösségi oldalán Morgós Istvánnal, Sitke polgármesterével közös képet osztott meg: "Egy legendás rendezvényen: Sitkei Rockfesztiválon a polgármesterrel. Hajrá, Sitke!" - írta bejegyzésében. 

Nézze meg galériánkat! 

Sitkei Rockfesztivál 2025 - Balázs Fecóra is emlékeztek

Fotók: Szendi Péter

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu