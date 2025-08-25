Baleset Ausztriában: autó csapódott egy kamionba - fotók

Baleset Ausztriában: A baleset délután fél 3 körül történt az A4-es autópályán Magyarország felé, a Neusiedl am See/Parndorf ipari park kijárat és a Weiden/Gols kijárat között. A gépkocsi vezetőjét és utasát a Vöröskereszt a helyszínen ellátta, majd sérülésekkel kórházba szállították. Az összeszorult járműveket a félpótkocsi hátsó tengelyének felemelése után szétválasztották. Az autót daruval felrakták a teherautóra, és biztonságosan leparkolták. A félpótkocsi önállóan folytathatta útját - számolt be a burgrland.orf.at.

Baleset Ausztriában: sérültek is voltak a balesetben.

Baleset Ausztriában: durván összetört az autó

Az ASFINAG munkatársai megtisztították az utat és elhatárolták a kiömlött folyadékokat. A mentési és takarítási munkálatok idejére az első sávot le kellett zárni, ami jelentős forgalmi fennakadást okozott. Több mint egy óra elteltével a Neusiedl am See-i tűzoltóság tizenkét taggal és három járművel visszatért a helyszínre.