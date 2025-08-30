Baleset
52 perce
Körforgalomban ütöttek el egy kerékpárost Szombathelyen - fotók
Szombaton nem sokkal dél előtt egy kerékpáros haladt Szombathelyen, a Markusovszky Lajos utca és a Horváth Boldizsár körút kereszteződésében lévő körforgalomban. A Horváth Boldizsár körúton ugyanekkor egy Nissan személyautó érkezett, a sofőr nem vette észre a körforgalomban haladó biciklist, így nem adott elsőbbséget neki és nekikoccant. A biciklis férfi leesett a bicikliről, a mentők könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.
Körforgalomban ütöttek el egy kerékpárost SzombathelyenFotók: Horváth Istvánné
