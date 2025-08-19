augusztus 19., kedd

Balesetek

17 perce

Ne ülj pénteken autóba Vasban! Kiderült, melyek most az ország halálútjai

Csökkent a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma Vasban tavaly - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból. Egy most megjelent interaktív felületről kiolvasható az is, melyik nap történik a legtöbb baleset és melyek a legveszélyesebb útszakaszok az országban.

Vaol.hu

Megjelentet a 2019–2024 évek személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatainak térképes és diagramos vizualizációja. Az interaktív felület kiváló alapja lehet a közúti közlekedés biztonságáról szóló szakmai és társadalmi párbeszédnek: segítségével áttekinthető a balesetek havi, heti, valamint a hét napjai szerinti eloszlása, lokalizálhatók a baleseti gócpontok és azonosíthatók a legveszélyesebb útszakaszok. A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) szerint - közölte a Központi Statisztikai Hivatal

Baleseti statisztika
Baleseti statisztika

A péntek a legveszélyesebb nap 

A statisztika szerint tavaly 14 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt - a legtöbb péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként. A hétköznapokon a reggel 7–8, valamint a délután 16–17 óra közötti időszak a legkockázatosnak. Az év legveszélyesebb hónapja a július. 

A balesetek közül 844-et okoztak ittasan. Az anyagban megjegyzik, ez a szám 2018 óta évről évre folyamatosan csökkent, a visszaesés 2023-ról 2024-re 19 százalék volt, köszönhetően a hatásos rendőri intézkedéseknek. 

Balesetek: csökkenő tendencia Vasban 

Rámutatnak: a pandémia enyhülését és lezárulását követően a balesetek száma fokozatosan nőtt, azonban egyik évben sem haladta meg a 2019-es szintet. A közúti balesetekben meghaltak száma 1990-től kisebb-nagyobb kilengésektől eltekintve fokozatosan csökken.  

Az országos tendencia figyelhető meg Vasban is: mg 2019-ben 503, addig tavaly 461 személysérüléses közúti közlekedési balesetet regisztráltak vármegyénkben. Ebből 2024-ben öt volt halálos kimenetelű és 119 járt súlyos sérüléssel. Ugyanezek a számok öt évvel korábban 13, illetve 132 voltak.  

Vasban nincs halálút?

A Központi Statisztikai Hivatal térképe szerint a halálos kimenetelű balesetek száma alapján leginkább az 52-es, a 4-es és az 51-es út egy-egy szakasza érdemli ki a halálút elnevezést. 

 

 

