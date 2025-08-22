1 órája
Leállások jönnek az egyik nagy hazai banknál
Előre tervezett bankleállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál, az OTP-nél. Jobb előre felkészülni, nehogy meglepetésként érjen.
A bankleállásról az OTP Bank hivatalos oldalán tájékoztatja ügyfeleit. Ezeken a napokon több szolgáltatás nem lesz elérhető fejlesztési okokból kifolyólag.
Bankleállás az OTP-nél
Mint írják ezek a napok előre láthatólag 2025 szeptember 21, 22, 25-én lesznek.
2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
- számlatörténet,
- bankon kívüli deviza utalás,
- egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
- folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
- gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.
2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- OTPdirekt,
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
- a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
- az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer.
2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer, valamint
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).