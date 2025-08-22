Leállások jönnek az egyik nagy hazai banknál

augusztus 22., péntek

Előre tervezett bankleállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál, az OTP-nél. Jobb előre felkészülni, nehogy meglepetésként érjen.

A bankleállásról az OTP Bank hivatalos oldalán tájékoztatja ügyfeleit. Ezeken a napokon több szolgáltatás nem lesz elérhető fejlesztési okokból kifolyólag.

Bankleállás jön.
Forrás: Illusztráció/Freepik

Bankleállás az OTP-nél

Mint írják ezek a napok előre láthatólag 2025 szeptember 21, 22, 25-én lesznek.

2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli deviza utalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

 

2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

 

2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer, valamint
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
