Százéves jubileumot ünnepeltek a tűzoltók Bejcgyertyánoson

Meghitt rendezvényen emlékeztek meg az elmúlt száz év helytállásáról és kultúráról, közösségről a faluban. Bejcgyertyános önkéntes tűzoltói ünnepeltek szombaton.

Gombos Kálmán

Szombaton reggel szentmisével kezdődött a százéves helyi tűzoltóegyesület ünnepi programja, amit dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrált, imádkozva minden élő és már elhunyt tűzoltóért. Ezt követően sétált át – fúvószenei kísérettel – a menet a tűzoltószertárhoz. Itt került sor a jubileumi ünnepségre: Pados Balázs, a Bejcgyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Egyesületük története után beszámolt a pályázati nyertes forrásból a közelmúltban beszerzett Mercedes fecskendőről is. Ez nagy előrelépés számukra, ugyanis eddig csak utánfutóval tudtak helyszínre menni.

Bejcgyertyánoson százéves tűzoltó jubileumot ünnepeltek
Fotó: VN/Novák Roland

Bejcgyertyános ünnepelt

Dr. Székely János áldást mondott a járműre és használóira, majd Péntek Enikő, Bejcgyertyános polgármestere köszönte meg munkájukat, és hogy mindig számítani lehet rájuk. „Száz év mintegy három emberöltő. Elegendő arra, hogy valami kikristályosodjon, megerősödjön, megszilárduljon” – utalt V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a helyi szervezet szép jubileumára. Tettek, cselekedetek esetében a „kellene” helyett a „kell” a helyes kifejezés – és ezt nagyon jól tudják itt Bejcgyertyánoson: eszerint és élnek. És a kormány számára is egyértelmű, hogy az ilyen szervezetek és közösségek támogatása szükséges, kell. Fontos a felszerelés is, de legfontosabb az ember: a szolgálatkész és önfeláldozó tűzoltó – zárta szavait.

Bejcgyertyánoson százéves tűzoltó jubileumot ünnepeltek
Fotó: VN/Novák Roland

Elismerések a tűzoltóknak

Vámos Zoltán főispán rámutatott: Vas vármegye (sok természeti és történelmi szépsége mellett) amiatt igazán különleges, mert ilyen nagyszerű emberek alkotják, mint az itteni tűzoltók. Köszönetét fejezte ki – úgy is, mint a Területi Védelmi Bizottság elnöke – az állomány tagjai számára. Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke az önkéntesség szükségességéről beszélt, Göncz Szabolcs, tűzoltó alezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője pedig örömét fejezte ki, hogy a jubileumot egy ilyen, mérföldkőnek tekinthető jármű beszerzésével ünnepelték meg. Ezt követően kitüntetéseket adtak át helyi tűzoltóknak, akiknek zászlajára emlékszalagot is kötöttek.

Százéves jubileumot ünnepeltek Bejcgyertyánoson

Fotók: Novák Roland

