Nemzeti ünnepünk alkalmából elismerték a tanárnőt

2 órája

Benke Éva tanárnő Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott

Címkék#Szombathelyi Tanítóképző Intézet#Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola#kitüntetés#Benke Éva

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Benke Éva, az egykori szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola docense. Benke Éva tanárnő sok diák pályáját meghatározta az évtizedek során.

Vaol.hu

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából  állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika és Závogyán Magdolna államtitkárokkal augusztus 19-én Budapesten, a Pesti Vigadóban. A díjazottak között van az egykori Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Radnóti-díjas docense, Benke Éva tanárnő is. 

Benke Éva
Benke Éva tanárnő, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Radnóti-díjas docense  Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott. Fotó: Facebook/Benke Éva

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmával elismerték Benke Éva munkáját

Benke Éva tanárnő sok-sok diákja pályáját meghatározta az évtizedek során, előbb a Szombathelyi Tanítóképző Intézet, majd a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanáraként. Kimagasló műveltséggel oktatott anyanyelvi ismereteket, beszédtechnikát, esztétikát és drámapedagógiát. Sugárzó személyisége ma is sokakat megragad.

A Radnóti-díjas tanárnőt nemrégiben a kilencvenedik születésnapján köszöntötte az ELTE Savaria Egyetemi Központ, a dr. Kiss Gyula baráti kör, a város és persze volt tanítványai, kollégái.

 

 

