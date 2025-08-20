Benke Éva tanárnő Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket és művészeti elismeréseket adott át Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika és Závogyán Magdolna államtitkárokkal augusztus 19-én Budapesten, a Pesti Vigadóban. A díjazottak között van az egykori Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Radnóti-díjas docense, Benke Éva tanárnő is.

Benke Éva tanárnő, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Radnóti-díjas docense Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott. Fotó: Facebook/Benke Éva

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmával elismerték Benke Éva munkáját

Benke Éva tanárnő sok-sok diákja pályáját meghatározta az évtizedek során, előbb a Szombathelyi Tanítóképző Intézet, majd a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanáraként. Kimagasló műveltséggel oktatott anyanyelvi ismereteket, beszédtechnikát, esztétikát és drámapedagógiát. Sugárzó személyisége ma is sokakat megragad.

A Radnóti-díjas tanárnőt nemrégiben a kilencvenedik születésnapján köszöntötte az ELTE Savaria Egyetemi Központ, a dr. Kiss Gyula baráti kör, a város és persze volt tanítványai, kollégái.