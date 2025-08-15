augusztus 15., péntek

Drágulás

Jelentős üzemanyag-drágulás jön – literenként közel tíz forinttal nőhet a benzin és a gázolaj ára

A változás az adóemelések és a piaci folyamatok együttes hatásának köszönhető. 2026-ban újabb áremelkedés várható a hazai kutakon: a tervek szerint a benzin és a gázolaj literenként közel tíz forinttal drágulhat.

Növekednek jövőre a benzin és a gázolaj árak

Fotó: Máté Krisztián

2026 januárjától mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni: a benzin és a gázolaj jövedéki adója literenként több mint 8 forinttal nő -  írja a holtankoljak.hu. Így jelentős üzemanyagár-drágulásra is számíthatunk: ennek oka, hogy a jövedéki adót az inflációhoz igazítják – ami a KSH adatai szerint 2025 júliusában 4,3 százalék volt - vagyis ha nőnek az árak, az adó is nő, hogy a költségvetés ne járjon rosszul.

Fotó: Máté Krisztián

Nő a benzin és a gázolaj ára

Idén egyébként többet tankoltunk, mint tavaly: az első fél évben 3,2 milliárd litert, ami szinte minden idők második legmagasabb mennyisége. Érdekesség, hogy a kis kutak részesedése először 2021 óta 30 százalék fölé ugrott – vagyis sokan már ott tankolnak, ahol olcsóbb. Tegnap mi is megnéztük, Vasban hol érdemes tankolni, ugyanis jelentős különbségek vannak egyes kutak között, ha körültekintően tankolunk, több ezer forintot spórolhatunk.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
