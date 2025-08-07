Kedvenc helyeink, amik az elmúlt egy évben zártak be Vasban

Az elmúlt időszakban megírtuk, hogy Vas vármegyében több szórakozóhely, üzlet és étterem is bezárta a kapuit. A változás nemcsak számadatokban mérhető, hanem a városlakók mindennapjaiban is: egy-egy kedvelt reggelizőhely, esti törzskocsma vagy étterem bezárása személyes veszteség is.

Bezárt a Cabana Garden is Szombathelyen - sok vasi szórakozott itt az elmúlt évtizedben

Forrás: VN-archív/Szemes Dániel

A helyek, ahová már nem ülhetünk be – bezárt vasi ikonok

2024 szeptembere óta bezárt:

A sor tehát nem rövid, és még csak nem is teljes. A bezárások mögött számos ok húzódhat meg: munkaerőhiány, bérleti díjak emelkedése, fogyó vendégkör vagy éppen a tulajdonosok kiégése, elfáradása. Ami azonban biztos: ezek a helyek már nem részei városaink lüktetésének.

Mi lesz a sorsa ezeknek a helyiségeknek? Mi kell ahhoz, hogy újra megteljenek élettel? És ami talán a legfontosabb: mit tehet egy város – vagy annak közössége –, hogy ne csak elbúcsúzni tudjon, hanem újra köszönthessen is új helyeket?