Kedvenc helyeink, amik az elmúlt egy évben zártak be Vasban
Az elmúlt egy évben többször írtunk arról, hogy bezárt Szombathely és Vas vármegye egy-egy népszerű üzlete, vendéglátóhelye. Szinte minden hónapra jutott egy-egy fájó bezárás.
Az elmúlt időszakban megírtuk, hogy Vas vármegyében több szórakozóhely, üzlet és étterem is bezárta a kapuit. A változás nemcsak számadatokban mérhető, hanem a városlakók mindennapjaiban is: egy-egy kedvelt reggelizőhely, esti törzskocsma vagy étterem bezárása személyes veszteség is.
A helyek, ahová már nem ülhetünk be – bezárt vasi ikonok
2024 szeptembere óta bezárt:
- a Savaria Plaza éttermei és fodrászata (2024 szeptember)
- a Kilences Kávézó (2024 október)
- a sárvári Paduc étterem (2024 december)
- a kőszegi Apró ötletek boltja (2025 február)
- a celldömölki N-Cafe (2025 március)
- a Gekko Pub (2025 március)
- a két főtéri Tutto Bene (2025 április)
- a Május 1 étterem (2025 április)
- a büki Vadásztanya étterem (2025 július)
- a Red Room Bar (korábbi Cuvée) (2025 július)
- a The Gift Shop (2025 július)
- a Juliska Kézműves Pékség (2025 július)
- a Cabana Garden (2025 július)
A sor tehát nem rövid, és még csak nem is teljes. A bezárások mögött számos ok húzódhat meg: munkaerőhiány, bérleti díjak emelkedése, fogyó vendégkör vagy éppen a tulajdonosok kiégése, elfáradása. Ami azonban biztos: ezek a helyek már nem részei városaink lüktetésének.
Mi lesz a sorsa ezeknek a helyiségeknek? Mi kell ahhoz, hogy újra megteljenek élettel? És ami talán a legfontosabb: mit tehet egy város – vagy annak közössége –, hogy ne csak elbúcsúzni tudjon, hanem újra köszönthessen is új helyeket?
