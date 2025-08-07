augusztus 7., csütörtök

1 órája

Kedvenc helyeink, amik az elmúlt egy évben zártak be Vasban

Címkék#Szombathely#Sárvár#bezárási hullám#Celldömölk#Bük#munkaerőhiány#bezárás#Kőszeg

Az elmúlt egy évben többször írtunk arról, hogy bezárt Szombathely és Vas vármegye egy-egy népszerű üzlete, vendéglátóhelye. Szinte minden hónapra jutott egy-egy fájó bezárás.

Vaol.hu

Az elmúlt időszakban megírtuk, hogy Vas vármegyében több szórakozóhely, üzlet és étterem is bezárta a kapuit. A változás nemcsak számadatokban mérhető, hanem a városlakók mindennapjaiban is: egy-egy kedvelt reggelizőhely, esti törzskocsma vagy étterem bezárása személyes veszteség is. 

Bezárt a Cabana Garden is Szombathelyen - sok vasi szórakozott itt az elmúlt évtizedben
Bezárt a Cabana Garden is Szombathelyen - sok vasi szórakozott itt az elmúlt évtizedben
Forrás: VN-archív/Szemes Dániel

A helyek, ahová már nem ülhetünk be – bezárt vasi ikonok

2024 szeptembere óta bezárt:

A sor tehát nem rövid, és még csak nem is teljes. A bezárások mögött számos ok húzódhat meg: munkaerőhiány, bérleti díjak emelkedése, fogyó vendégkör vagy éppen a tulajdonosok kiégése, elfáradása. Ami azonban biztos: ezek a helyek már nem részei városaink lüktetésének.

Mi lesz a sorsa ezeknek a helyiségeknek? Mi kell ahhoz, hogy újra megteljenek élettel? És ami talán a legfontosabb: mit tehet egy város – vagy annak közössége –, hogy ne csak elbúcsúzni tudjon, hanem újra köszönthessen is új helyeket?

 

 

