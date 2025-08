Bezárt a szombathelyiek egyik kedvenc üzlete

Egymást érik a bezárt üzletek a szombathelyi Fő téren. A kérdéssel részletesebben épp a múlt héten foglalkoztunk, de a jelenség már korábban is szemet szúrt. Februári cikkünkben szereplő fotónkon már annak a ruhaüzletnek az ablakán is kint volt a kiadó felirat, melynek kirakatait most befedték. Olvasónk mostani, 2025 augusztusában készült képe alapján úgy fest, végleg bezárt a sokak által kedvelt Fő téri butik is.

Forrás: Olvasó

A kérdés először februárban merült fel. Már akkor is szembetűnő volt, ahogy a Fő téren sétálva egyre több helyen az eladó, kiadó, és a végkiárusításra felhívó táblákkal találkozott, aki arra járt. Az akkor készült fotón a szombathelyi Fő téren zsinórban öt üzlet látható üres kirakatokkal, ahol csak a feliratok hirdetik a szomorú valóságot. A helyzet azóta sem javult, sőt, portálunkon szinte hetente újabb és újabb népszerű üzletek, szombathelyi éttermek, szórakozóhelyek bezárásáról számolunk be.

