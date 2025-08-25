2 órája
Bői falunap jó hírrel: bővül az általános iskola
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője jó hírrel érkezett a bői a falunapra: a Versenyképes járások program keretében hatmillió forintot nyertek el. Ebből az összegből új, általános iskolai tantermet alakítanak ki.
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Hajós Attila Bő polgármestere
Fotó: Koszorú Mihály
- Bőben, a Nyárzáró Falunapon egy jó hírről szóló támogatói döntést is átadhattam, amelynek alapján 6 millió forint érkezik a településre. Hajrá, Bő! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.
Hajós Attila, polgármester részletezte: a bői általános iskolához hat település tartozik, a képviselő testületek mindenhol hozzájárultak a bővítéshez. A tervezés és a munka elkezdődött, úgy számolnak, akár már idén ősztől birtokba vehetik az új, konténerből kialakítandó tantermet a diákok. Nagyon valószínű, ők az ötödikesek lesznek.
Bő: Emelkedik a tanulók létszáma
Megtudtunk, bővítésre azért volt szükség, mert folyamatosan emelkedik a tanulók létszáma. A mostani adatok szerint jövő szeptemberben húsznál is több elsős lesz, ők pedig biztosan nem férnek el a mostani nyolcadokosok 13 fős termében.
A jó hírnek köszönhetően, még jobb hangulatban telt a falunap. A polgármester találóan megjegyezte:
csak az nem érezte jól magát, aki nem akarta.