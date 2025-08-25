augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes járások program

2 órája

Bői falunap jó hírrel: bővül az általános iskola

Címkék#Észak-Vas vármegye#Hajós Attila#Versenyképes járások#Bő#Ágh Péter

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője jó hírrel érkezett a bői a falunapra: a Versenyképes járások program keretében hatmillió forintot nyertek el. Ebből az összegből új, általános iskolai tantermet alakítanak ki.

Horváth László
Bői falunap jó hírrel: bővül az általános iskola

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Hajós Attila Bő polgármestere

Fotó: Koszorú Mihály

- Bőben, a Nyárzáró Falunapon egy jó hírről szóló támogatói döntést is átadhattam, amelynek alapján 6 millió forint érkezik a településre. Hajrá, Bő! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője

Bő
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Hajós Attila Bő polgármestere
Fotó:  Koszorú Mihály

Hajós Attila, polgármester részletezte: a bői általános iskolához hat település tartozik, a képviselő testületek mindenhol hozzájárultak a bővítéshez. A tervezés és a munka elkezdődött, úgy számolnak, akár már idén ősztől birtokba vehetik az új, konténerből kialakítandó tantermet a diákok. Nagyon valószínű, ők az ötödikesek lesznek.

Bő: Emelkedik a tanulók létszáma

Megtudtunk, bővítésre azért volt szükség, mert folyamatosan emelkedik a tanulók létszáma. A mostani adatok szerint jövő szeptemberben húsznál is több elsős lesz, ők pedig biztosan nem férnek el a mostani nyolcadokosok 13 fős termében.

A jó hírnek köszönhetően, még jobb hangulatban telt a falunap. A polgármester találóan megjegyezte: 

csak az nem érezte jól magát, aki nem akarta.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu