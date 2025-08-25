Bői falunap jó hírrel: bővül az általános iskola

- Bőben, a Nyárzáró Falunapon egy jó hírről szóló támogatói döntést is átadhattam, amelynek alapján 6 millió forint érkezik a településre. Hajrá, Bő! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Hajós Attila Bő polgármestere

Fotó: Koszorú Mihály

Hajós Attila, polgármester részletezte: a bői általános iskolához hat település tartozik, a képviselő testületek mindenhol hozzájárultak a bővítéshez. A tervezés és a munka elkezdődött, úgy számolnak, akár már idén ősztől birtokba vehetik az új, konténerből kialakítandó tantermet a diákok. Nagyon valószínű, ők az ötödikesek lesznek.

Bő: Emelkedik a tanulók létszáma

Megtudtunk, bővítésre azért volt szükség, mert folyamatosan emelkedik a tanulók létszáma. A mostani adatok szerint jövő szeptemberben húsznál is több elsős lesz, ők pedig biztosan nem férnek el a mostani nyolcadokosok 13 fős termében.

A jó hírnek köszönhetően, még jobb hangulatban telt a falunap. A polgármester találóan megjegyezte: