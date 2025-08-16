augusztus 16., szombat

Trump-Putyin

Boros Bánk Levente és Fekete Rajmund: A béke volt a fő téma a Trump - Putyin találkozón

Az alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó új irányt szabhat a nemzetközi politikában, miután a két vezető megbeszélései a béke lehetőségét helyezték a középpontba. A találkozó utáni szakértői elemzések rávilágítottak a megbeszélés súlyára.

A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában szakértők elemezték a Trump és Putyin alaszkai találkozóját, mely szerintük új geopolitikai korszakot nyit. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet és Fekete Rajmund, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője szerint a Trump–Putyin csúcstalálkozó célja a béke. A teljes podcast a magyarnemzet.hu oldalon, ide kattintva hallgatható meg.

Boros Bánk Levente és Fekete Rajmund a Trump - Putyin találkozóról
Boros Bánk Levente és Fekete Rajmund elemzése

Boros Bánk Levente szerint a liberális sajtó negatív reakciója jó jel, ami azt sugallja, hogy Trump valóban a béke irányába mozdult el. Fekete Rajmund hozzátette, hogy Trump üzletemberként mindig az amerikai érdeket tartja szem előtt, és kemény tárgyalópartnere lehetett Putyinnak. Bár a találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt is tájékoztatott, ez a szakértők szerint inkább egyfajta diplomáciai gesztus volt.

A magyar álláspont egyértelmű: Magyarországnak a béke a legfontosabb, mert a háború folytatása Európa és az ország számára is veszteséget jelentene.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
