Döntés született: megállapodtak a borravaló szabályozásáról Ausztriában

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, az osztrák közéletben komoly felháborodást váltott ki az új kormány tervezete, miszerint megadóztatnák a borravalót, amely eddig jellemzően adómentes juttatásnak számított a vendéglátásban dolgozók számára. Nyugati szomszédunkban is (mint sok más országban) a borravaló az elégedettség jele: nem kötelező, de nagyon értékelik. Forrtak az indulatok politiai és társadalmi körökön belül is a témával kapcsolatban, ám végül döntés született.

Döntöttek a borravaló kérdésében Ausztriában

Forrás: magyarok.orf.at

Az ÖVP, SPÖ és NEOS koalíciója közös megoldást talált a borravalók ügyében. Elisabeth Zehetner néppárti turisztikai államtitkár elmondása szerint a borravaló továbbra is adómentes marad, de a belőle részesedőknek 2026-tól új átalánydíjat kell fizetniük: ez az átalány a fizető pincérek esetében 65 euró, a felszolgálók esetében pedig 45 euró lesz évente. Ezek az összegek 2028-ig növekednek, majd 2029-től az inflációhoz igazítják őket - írja cikkében a magyarok.orf.at.

A NEOS, amely kezdetben kritikus volt a javaslattal szemben, de a megbeszélések során díjat egyharmadával csökkentetni tudták, és így ők „jó kompromisszumnak" nevezik a megállapodást. Az SPÖ és a Die Grünen is üdvözli a reformot, míg az FPÖ bírálja a vendéglátóipari dolgozók terhelését. A borravaló eddig is alapvetően adómentes volt, viszont társadalombiztosítási járulékot kellett utána fizetni. Korábban nehéz volt pontosan nyomon követni az összegeket, most azonban, a kártyás fizetések terjedésével, ezek is megjelennek a pénztárgépben.

Wolfgang Hattmannsdorfer ÖVP-s gazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy az új szabályozás jogbiztonságot és igazságos egyensúlyt teremt a vállalatok és a munkavállalók számára. A Gazdasági Kamara a jogi bizonytalanság végét és egy jövőbiztos megoldást lát a jelenlegi módosításban.