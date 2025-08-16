1 órája
Ha a számlán rajta van a szervizdíj kell adni borravalót is? Ez a különbség a kettő között
Tudja valójában, mi a különbség, és mikor kell fizetni? Ha étterembe megyünk, gyakran találkozunk extra tételekkel a számlán: szervizdíj, borravaló… most tisztába tesszük a fogalmakat.
Fotó: Drazen Zigic
Ha gyakran jár étterembe, biztosan találkozott már az étlapokon feltüntetett szervizdíjjal. Sokakban felmerül a kérdés: ez ugyanaz, mint a borravaló? Kell-e fizetni, és ha igen, mennyit? Ha a számlán már van szervizdíj, akkor még adjon borravalót is? A Gazdasági Versenyhivatal segítségével mutatjuk, mi a különbség a kettő között!
Borravaló vagy szervízdíj?
Szervizdíj – kötelező és az egész csapatnak jár
A szervizdíj (vagy ritkábban felszolgálási díj) egy kötelező extra, amit a vendéglátóhely határoz meg, és fel kell tüntetni az étlapon. A pénz nem csak a felszolgálót illeti meg, hanem a teljes személyzetet. Az előnye, hogy kedvezményes adózású, így segíti a dolgozók tisztességes bérezését. A vendégnek tehát nem lehet döntési joga abban, hogy fizeti-e, és mennyit – ez a díj a számla része.
Borravaló – önkéntes, a felszolgáló munkáját díjazza
Ezzel szemben a borravaló teljesen önkéntes: a vendég dönt, mennyit ad. A lényeg, hogy kinek szeretnénk kifejezni a köszönetet: csak a felszolgálónak, vagy az egész csapatnak.
- Ha közvetlenül a felszolgálónak adjuk készpénzben, a számlától elkülönítve, az adó- és járulékmentes, és biztosan a felszolgáló kapja meg.
- Ha viszont a számlával együtt, bankkártyával fizetjük, vagy a borravaló-tartóba tesszük, akkor a munkáltató osztja szét, és adó- illetve járulékfizetési kötelezettség terheli.
Mire figyeljünk fizetéskor?
A szervizdíj nem egyenlő a borravalóval, azt mindig ki kell fizetni, viszont a borravaló mindig lehetőség, nem kötelezettség.
Ha a felszolgálót szeretné jutalmazni, adja készpénzben, külön a számlától. Ha az egész személyzetet kívánja díjazni, a borravalót a kijelölt tartóba tegye, de előtte érdeklődjön, ki osztja szét a pénzt.
