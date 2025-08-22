Karneváli borverseny eredményhirdetése: íme, a győztesek

Mint lapunk korábban már megírta, az idei Karnevál borversenyén – melynek az Il Gallo Nero étterem adott helyszínt – huszonhat borászat ötvennyolc különféle nedűje versengett. A mintákat két külön zsűri – fehér- és vörösboros bizottság – értékelte, a nemzetközileg elfogadott száz pontos bírálati rendszer alapján kóstolta és minősítette kilenc okleveles borbíró. A nemes nedűk elsősorban a Dunántúl híres borvidékeinek ízeit képviselték: érkeztek a Balaton-felvidékről éppúgy, mint Sopronból, Szekszárdról, Villányból, Zalából és a Somlóról is.

Borverseny a Karneválon: ezek lettek az idei győztesek!

Fotó: Kóbor Szonja

A borverseny nyertesei

A Savaria Történelmi Karnevál legjobb bora 2025-ben az Agancsos Pincészet „Merlot 2021” száraz vörösbora lett. A legjobb fehérbor a Folly Pincészet – Cédrus 2023 (balatoni olaszrizling–szürkebarát cuvée-je, míg a „Vinum Pressum”, azaz a Sajtó Bora címet a Mokos Pincészet „I” Fehér Cuvée 2024 száraz sárga muskotálya nyerte el. Ez utóbbi verseny a sajtó képviselőinek minősítése alapján zajlott, akik a tíz legjobb bor újrakóstolása során választhattak favoritot.