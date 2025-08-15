Botulizmus – Mi ez és kell-e tartani tőle itthon, vagy a nyaraláson?

Ahogy erről tegnapi számunkban mi is beszámoltunk, egyre jobban terjed a botulizmus nevű betegség. Dél-Európa után már Franciaországban is megjelent, és sajnos nem csak súlyos tüneteket, de halált is okozott, több esetben is. Mi is ez a rémisztő kór? Tényleg ennyire veszélyes lehet egy brokkolis szendvics? Mennyire kell tőle tartanunk, ha a hátralévő nyári napokon még külföldi utazást, vakációt tervezünk? Vagy félni kell, hátha határainkon belül is felüti fejét?

Botulizmus: mit kell tudni erről az új betegségről?

Mi az a botulizmus?

A botulizmus egy ritka, de rendkívül veszélyes bénulásos betegség, amelyet a Clostridium botulinum nevű baktérium által termelt botulinum toxin okoz. Ez a méreg az egyik legerősebb ismert neurotoxin, és az idegrendszerre hatva izombénulást, súlyos esetben légzésleállást is okozhat – olvasható a NÉBIH oldalán.

A botulizmus főbb típusai:

Étel okozta botulizmus: rosszul hőkezelt konzervek, házi kolbászok, sonkák, pástétomok, savanyúságok fogyasztása után alakulhat ki

Sebbotulizmus: fertőzött sebbe jutott baktérium okozza

Gyermekbotulizmus: főleg csecsemőknél fordul elő, ha a baktérium spórái a bélrendszerben elszaporodnak.

Tünetek:

Szájszárazság, nehéz nyelés és beszéd, kettős látás, pupillazavar, pszichés légszomj, nehézlégzés, légzésgyengeség, fáradtság, hányás, hasmenés, izomgyengeség, előrehaladó izombénulás.

És hogy az ételmérgezés mennyi idő után jelentkezik? Általában 12-26 óra múlva – de lehet több nap is. Amint észrevesszük, azonnal tessék elindulni a sürgősségire!

Diagnózis és kezelés:

A diagnózist laboratóriumi vizsgálatokkal állítják fel (ételmaradék, hányadék, gyomormosás)

Kezelés: antitoxin injekció, gyomormosás, intenzív ellátás

Antibiotikum nem hatásos, mivel a betegséget nem a baktérium, hanem a toxin okozza

Megelőzés:

Ételek megfelelő hőkezelése (több perces főzés)

Konzervek ellenőrzése: ha a fedél domborodik, ne fogyaszd!

Házi készítményeknél különösen fontos a higiénia és a tartósítási technológia

A legveszélyesebb ételek botulizmus szempontjából

A botulizmus népies neve kolbászmérgezés, mivel régen főként házi kolbászok fogyasztása után jelentkezett. És hogy mik a veszélyes ennivalók ebből a szempontból? A házi kolbász, hurka, disznósajt, valóban. De a házi konzervek (zöldbab, kukorica, répa, gomba), vákuumcsomagolt húsok és halak, házi savanyúságok, lekvárok is okozhatják. Figyelem! Csecsemők esetén még a méz is lehet veszélyes!