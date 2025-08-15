1 órája
Botulizmus – Mi ez és kell-e tartani tőle itthon, vagy a nyaraláson?
Bár a 21. század elejére sokan azt hitték, hogy mindenféle járványokon túl vagyunk, az elmúlt évek sajnos ennek a cáfolata. Most éppen a botulizmus jelent meg!
Ahogy erről tegnapi számunkban mi is beszámoltunk, egyre jobban terjed a botulizmus nevű betegség. Dél-Európa után már Franciaországban is megjelent, és sajnos nem csak súlyos tüneteket, de halált is okozott, több esetben is. Mi is ez a rémisztő kór? Tényleg ennyire veszélyes lehet egy brokkolis szendvics? Mennyire kell tőle tartanunk, ha a hátralévő nyári napokon még külföldi utazást, vakációt tervezünk? Vagy félni kell, hátha határainkon belül is felüti fejét?
Mi az a botulizmus?
A botulizmus egy ritka, de rendkívül veszélyes bénulásos betegség, amelyet a Clostridium botulinum nevű baktérium által termelt botulinum toxin okoz. Ez a méreg az egyik legerősebb ismert neurotoxin, és az idegrendszerre hatva izombénulást, súlyos esetben légzésleállást is okozhat – olvasható a NÉBIH oldalán.
A botulizmus főbb típusai:
- Étel okozta botulizmus: rosszul hőkezelt konzervek, házi kolbászok, sonkák, pástétomok, savanyúságok fogyasztása után alakulhat ki
- Sebbotulizmus: fertőzött sebbe jutott baktérium okozza
- Gyermekbotulizmus: főleg csecsemőknél fordul elő, ha a baktérium spórái a bélrendszerben elszaporodnak.
Tünetek:
Szájszárazság, nehéz nyelés és beszéd, kettős látás, pupillazavar, pszichés légszomj, nehézlégzés, légzésgyengeség, fáradtság, hányás, hasmenés, izomgyengeség, előrehaladó izombénulás.
És hogy az ételmérgezés mennyi idő után jelentkezik? Általában 12-26 óra múlva – de lehet több nap is. Amint észrevesszük, azonnal tessék elindulni a sürgősségire!
Diagnózis és kezelés:
- A diagnózist laboratóriumi vizsgálatokkal állítják fel (ételmaradék, hányadék, gyomormosás)
- Kezelés: antitoxin injekció, gyomormosás, intenzív ellátás
- Antibiotikum nem hatásos, mivel a betegséget nem a baktérium, hanem a toxin okozza
Megelőzés:
- Ételek megfelelő hőkezelése (több perces főzés)
- Konzervek ellenőrzése: ha a fedél domborodik, ne fogyaszd!
- Házi készítményeknél különösen fontos a higiénia és a tartósítási technológia
A legveszélyesebb ételek botulizmus szempontjából
A botulizmus népies neve kolbászmérgezés, mivel régen főként házi kolbászok fogyasztása után jelentkezett. És hogy mik a veszélyes ennivalók ebből a szempontból? A házi kolbász, hurka, disznósajt, valóban. De a házi konzervek (zöldbab, kukorica, répa, gomba), vákuumcsomagolt húsok és halak, házi savanyúságok, lekvárok is okozhatják. Figyelem! Csecsemők esetén még a méz is lehet veszélyes!
Hogyan ismerjük fel a veszélyes konzerveket?
- Ha domború vagy sérült a fedél
- A szokatlan szag vagy szín gyanús lehet
- Buborékosodás, szivárgás: a baktérium gázokat termelhet
- Nem záródó üveg vagy fedél: fertőzésveszély
- Házi konzervek készítése során különösen fontos a sterilizálás, a savasítás (pl. ecet hozzáadása), és a hőkezelés.
Mindent egybevetve: ha a fenti jó tanácsokat, figyelmeztetéseket lelkiismeretesen betartjuk, akkor (ha nem is 100%-ban, de) jó eséllyel elkerülhető lesz a kór.
