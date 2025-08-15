augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendkívül veszélyes betegség

1 órája

Botulizmus – Mi ez és kell-e tartani tőle itthon, vagy a nyaraláson?

Címkék#botulizmus#kolbász#brokkoli#szendvics

Bár a 21. század elejére sokan azt hitték, hogy mindenféle járványokon túl vagyunk, az elmúlt évek sajnos ennek a cáfolata. Most éppen a botulizmus jelent meg!

Gombos Kálmán

Ahogy erről tegnapi számunkban mi is beszámoltunk, egyre jobban terjed a botulizmus nevű betegség. Dél-Európa után már Franciaországban is megjelent, és sajnos nem csak súlyos tüneteket, de halált is okozott, több esetben is. Mi is ez a rémisztő kór? Tényleg ennyire veszélyes lehet egy brokkolis szendvics? Mennyire kell tőle tartanunk, ha a hátralévő nyári napokon még külföldi utazást, vakációt tervezünk? Vagy félni kell, hátha határainkon belül is felüti fejét?

Botulizmus: mit kell tudni erről az új betegségről?
Botulizmus: mit kell tudni erről az új betegségről?
Fotó: Shutterstock

Mi az a botulizmus?

A botulizmus egy ritka, de rendkívül veszélyes bénulásos betegség, amelyet a Clostridium botulinum nevű baktérium által termelt botulinum toxin okoz. Ez a méreg az egyik legerősebb ismert neurotoxin, és az idegrendszerre hatva izombénulást, súlyos esetben légzésleállást is okozhat – olvasható a NÉBIH oldalán.

A botulizmus főbb típusai:

  • Étel okozta botulizmus: rosszul hőkezelt konzervek, házi kolbászok, sonkák, pástétomok, savanyúságok fogyasztása után alakulhat ki
  • Sebbotulizmus: fertőzött sebbe jutott baktérium okozza
  • Gyermekbotulizmus: főleg csecsemőknél fordul elő, ha a baktérium spórái a bélrendszerben elszaporodnak.

 

Tünetek:

Szájszárazság, nehéz nyelés és beszéd, kettős látás, pupillazavar, pszichés légszomj, nehézlégzés, légzésgyengeség, fáradtság, hányás, hasmenés, izomgyengeség, előrehaladó izombénulás.

És hogy az ételmérgezés mennyi idő után jelentkezik? Általában 12-26 óra múlva – de lehet több nap is. Amint észrevesszük, azonnal tessék elindulni a sürgősségire!

 

Diagnózis és kezelés:

  • A diagnózist laboratóriumi vizsgálatokkal állítják fel (ételmaradék, hányadék, gyomormosás)
  • Kezelés: antitoxin injekció, gyomormosás, intenzív ellátás
  • Antibiotikum nem hatásos, mivel a betegséget nem a baktérium, hanem a toxin okozza

 

Megelőzés:

  • Ételek megfelelő hőkezelése (több perces főzés)
  • Konzervek ellenőrzése: ha a fedél domborodik, ne fogyaszd!
  • Házi készítményeknél különösen fontos a higiénia és a tartósítási technológia

 

A legveszélyesebb ételek botulizmus szempontjából

A botulizmus népies neve kolbászmérgezés, mivel régen főként házi kolbászok fogyasztása után jelentkezett. És hogy mik a veszélyes ennivalók ebből a szempontból? A házi kolbász, hurka, disznósajt, valóban. De a házi konzervek (zöldbab, kukorica, répa, gomba), vákuumcsomagolt húsok és halak, házi savanyúságok, lekvárok is okozhatják. Figyelem! Csecsemők esetén még a méz is lehet veszélyes! 

 

Hogyan ismerjük fel a veszélyes konzerveket?

  • Ha domború vagy sérült a fedél
  • A szokatlan szag vagy szín gyanús lehet
  • Buborékosodás, szivárgás: a baktérium gázokat termelhet
  • Nem záródó üveg vagy fedél: fertőzésveszély
  • Házi konzervek készítése során különösen fontos a sterilizálás, a savasítás (pl. ecet hozzáadása), és a hőkezelés.


Mindent egybevetve: ha a fenti jó tanácsokat, figyelmeztetéseket lelkiismeretesen betartjuk, akkor (ha nem is 100%-ban, de) jó eséllyel elkerülhető lesz a kór.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu