Nyugat-Európában sorra szedi halálos áldozatait ez a mérgezés

Két ember halt meg, és több tucatnyian kórházba kerültek egy botulizmus miatti ételmérgezés következtében Dél-Olaszországban. Az első áldozat, Luigi Di Sarno, 52 éves művész, egy calabriai food truckban vásárolt brokkolis-kolbászos szendvics után halt meg. Néhány nappal később, a második áldozat, Tamara D’Acunto (45 éves nő) is hasonló körülmények között hunyt el. Eddig legalább 14 fő szenvedett tüneteket – köztük tinédzserek – közülük néhányan súlyos állapotban vannak. A franciák sem kivételek: egy bordeaux-i luxusétteremben is további 12 fő került kórházba – értesített az esetről a Világgazdaság. Augusztus elején, néhány nappal a calabriai tragédia előtt, Szardínián is történt halálos botulizmus-eset. Egy 38 éves nő guacamolé fogyasztása után hunyt el, egy 11 éves fiú kritikus állapotban van.

Illusztráció - botulizmus fenyeget!

Fotó: MW/archív

Milyen intézkedéseket tettek a botulizmus megállítására?

Országos visszahívást rendeltek el az érintett szendvics után. Ezzel egyidejűleg nyomozást is indítottak. A gyanúsítottak között van a food truck tulajdonosa, három alkalmazott a gyártó cégtől, valamint öt orvos is. Az ügyészség vizsgálja, hogy az orvosok kellő időben léptek-e fel, mivel az egyik beteg hazaengedés után súlyosbodott.

