Brandnyúl óriási műsort csinált az Asztalkő Fesztiválon

"Helló Velem gyere velem!" Brandnyúl megszokott lendületétől és vidámságától még a nap is kisütött Velemben, hiszen "ahol a nyuszi, ott a buli!" A gyerekek önfeledten táncoltak, szüleik pedig mosolyogva hallgatták a számukra is szórakoztató gyermekműsort.