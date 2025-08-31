Oltári műsor
33 perce
Brandnyúl óriási műsort csinált az Asztalkő Fesztiválon
"Helló Velem gyere velem!" Brandnyúl megszokott lendületétől és vidámságától még a nap is kisütött Velemben, hiszen "ahol a nyuszi, ott a buli!" A gyerekek önfeledten táncoltak, szüleik pedig mosolyogva hallgatták a számukra is szórakoztató gyermekműsort.
Brandnyúl az Asztalkő fesztiválonFotók: Kóbor Szonja
