Elbontják a bucsui határátkelő épületét – pihenőket és mosdókat alakítanak ki! - fotók
Még mindig áll a bucsui határátkelő romos épülete, pedig már hat éve le akarják bontani. A tervek a terület teljes rehabilitációjáról szólnak, parkolókkal, pihenőkkel és mosdókkal. Már csak pénz kellene rá.
Forrás: Szendi Péter
Hat évvel ezelőtt arról írtunk, hogy a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint, teljeskörűen rendezik és akadálymentesítik a belső schengeni határokon a meglévő, használaton kívüli határátkelőhely-épületeket és környezetüket, így többek között a bucsui határátkelőt is elbontják. A fejlesztések azonban elmaradtak, ezért utánajártunk, mi a terv most az átkelővel.
Elsőként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt-nek írtunk. Itt megtudtuk, hogy a bucsui határátkelő épületének a tulajdonosa korábban és jelenleg is a Magyar Állam (az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint 1977. óta). Az állami vagyonról szóló 2007-es törvény szerint az ingatlan felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, viszont a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről szóló 2021-es kormányhatározatának értelmében az átkelő 2023. március 1-vel átkerült a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe, így aztán az épület sorsáról már ők hivatottak dönteni.
A Közúttól pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az épület jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től bontási célra átvett állapotban van. A tervezett munkálatok elvégzésére a szükséges források biztosítása esetén kerülhet sor.
Bucsui határátkelő: bontás és építés
Az, hogy ez mikor lesz, azt egyelőre nem tudni, viszont ha végre együtt lesz a pénz, akkor az építési engedéllyel rendelkező tervek szerint, azon kívül, hogy a határátkelő épületét, valamint az épület mellett található előtetőket elbontják – ezzel akadálymentesítve a határátkelőt – Ausztria és Magyarország irányába is egy-egy forgalmi sávot alakítanak ki. Mindkét oldalon lesznek pihenők, a személy- és teherjármű-forgalom részére parkolók, valamint mosdóépületek is, emellett a hatósági ellenőrzések biztonságos végrehajtására is lehetőséget biztosítanak majd.
A romos bucsui határátkelőhelyFotók: Szendi Péter
Miután a rossz állapotú határátkelőnél 2017-ben történt egy súlyos baleset, amikor – valószínűleg a rossz kivilágítás miatt – betonelemeknek rohant egy autó, kíváncsiak voltunk arra is, hogy az évek óta elhagyatott épület nem jelent-e baleseti kockázatot a közlekedőnek ma is? Ezzel kapcsolatban azt írták, hogy a határátkelőn kialakított forgalmi rend a járművezetőkre vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett a biztonságos áthaladást lehetővé teszi, emellett a társaság 2024 márciusában a régi közvilágítási lámpatesteket új, korszerű, ledes kivitelűekre cserélte, ezzel javítva a látási viszonyokat az építmények környékén éjszaka vagy korlátozott láthatóság idején. A társaság szerint tehát nincs kockázat, aki betartja a szabályokat, annak biztonságos az átkelő, most már csak türelmesnek kell lennünk és egy nap teljesen felújítják majd a bucsui határátkelőt.