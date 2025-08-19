Elbontják a bucsui határátkelő épületét – pihenőket és mosdókat alakítanak ki! - fotók

Hat évvel ezelőtt arról írtunk, hogy a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint, teljeskörűen rendezik és akadálymentesítik a belső schengeni határokon a meglévő, használaton kívüli határátkelőhely-épületeket és környezetüket, így többek között a bucsui határátkelőt is elbontják. A fejlesztések azonban elmaradtak, ezért utánajártunk, mi a terv most az átkelővel.

Egyelőre nem kell még búcsúzni a bucsui határátkelő romos épületétől Fotó: Szendi Péter

Elsőként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt-nek írtunk. Itt megtudtuk, hogy a bucsui határátkelő épületének a tulajdonosa korábban és jelenleg is a Magyar Állam (az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint 1977. óta). Az állami vagyonról szóló 2007-es törvény szerint az ingatlan felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, viszont a Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről szóló 2021-es kormányhatározatának értelmében az átkelő 2023. március 1-vel átkerült a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe, így aztán az épület sorsáról már ők hivatottak dönteni.

A Közúttól pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az épület jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től bontási célra átvett állapotban van. A tervezett munkálatok elvégzésére a szükséges források biztosítása esetén kerülhet sor.

Bucsui határátkelő: bontás és építés

Az, hogy ez mikor lesz, azt egyelőre nem tudni, viszont ha végre együtt lesz a pénz, akkor az építési engedéllyel rendelkező tervek szerint, azon kívül, hogy a határátkelő épületét, valamint az épület mellett található előtetőket elbontják – ezzel akadálymentesítve a határátkelőt – Ausztria és Magyarország irányába is egy-egy forgalmi sávot alakítanak ki. Mindkét oldalon lesznek pihenők, a személy- és teherjármű-forgalom részére parkolók, valamint mosdóépületek is, emellett a hatósági ellenőrzések biztonságos végrehajtására is lehetőséget biztosítanak majd.