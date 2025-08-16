Robert C. Castel a Trump - Putyin találkozóról: a legnagyobb siker az, hogy elindult a párbeszéd

Az alaszkai találkozó, ahol Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyaltak, a világ figyelmét is felkeltette. A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjának vendége, Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő elemezte a csúcstalálkozó tanulságait. Szerinte a találkozó nem volt kudarc, csupán a diplomácia logikáját kell megérteni. A teljes tudósítás a Magyar Nemzeten olvasható ide kattintva.

Trump - Putyin találkozó

Robert C. Castel: a legnagyobb siker az, hogy elindult a párbeszéd

Castel hangsúlyozta, hogy naivitás lett volna azonnali békét várni egy mindössze háromórás megbeszéléstől. A szakértő szerint a találkozó legnagyobb sikere éppen az, hogy elindult a párbeszéd, és nem valósultak meg a legrosszabb forgatókönyvek.

„Az, hogy az első 2-3-5 percben – ahogy Trump mondta – nem győződött meg arról, hogy a másik fél részéről hiányzik az őszinte szándék a probléma megoldására, már önmagában ennek a találkozónak a pozitívuma” – fejtette ki Castel.

Európa és a bizalom jelei

Putyin részéről a találkozó helyszíne és viselkedése is figyelemre méltó volt. Az orosz elnök nem semleges, hanem egy amerikai katonai bázison találkozott Trumppal, elismerve ezzel utóbbi jogát a béke felé vezetésre. A bizalom jele volt az is, hogy Putyin beült a „Beast”-be, az amerikai elnöki limuzinba, ami a szakértő szerint szimbolikus lépés.

Ukrajna és a háború állása

A beszélgetés során szó esett a háborúról is. Castel véleménye szerint Ukrajna „szinte az összes mérce szerint elveszítette ezt a háborút”. A szakértő szerint Oroszország célja a NATO keleti terjeszkedésének megakadályozása volt, és mivel a NATO-nak nem sikerült Ukrajnát felvennie, Oroszország elérte stratégiai célját.

Összefoglalva, az alaszkai csúcs jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a párbeszéd elindításában rejlik, ami reményt ad a jövőre nézve.