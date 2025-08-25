Húsz év fejlődés: újabb mérföldkőhöz érkezett a Vulkán Fürdő

- Celldömölkön, a fürdő születésnapján adhattam át Navracsics Tibor miniszter által kiadott támogatói döntést – emelte ki Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Ennek köszönhetően 65 millió forint érkezik a településre. Az összegből a fürdőhöz kapcsolódó szükséges beszerzéseket hajthatják végre.

Fehér László Celldömölk polgármestere, valamint Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője

Fotó: Koszorú Mihály

Mozgalmas két évtizedet tudhat maga mögött a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. Folyamatosan fejlődtek, léptek előre a 2005-ös megnyitásuk óta. A huszadik születésnapot az elmúlt szombaton tartották

Fehér László, Celldömölk polgármestere értékelte röviden az elmúlt húsz évet.

- Polgármesterségem egyik fő eredményének tekintem a fürdő létrejöttét – kezdte a városvezető. - Testnevelőként több sítáborban is jártam. Annak idején az egyházi iskolával az ausztriai Judenburgban voltunk. Innen indulva sikerült megismerkednem a Jufa cég vezetésével. Komoly tárgyalások és munka után sikerült őket városunkba csábítani. Szállodát és kempinget is építettek, igaz, mára már kiszálltak az üzemeltetésből.

Fehér László hozzátette, a fürdő életében mindig voltak szintlépések. Ilyen például, akikor elkészült a szaunavilág, a gyerekrészleg, illetve az is, amikor megkapták a gyógyvíz minősítést, és bővült a szabadtéri gyógymedence területe. Idén építik a legújabb attrakciót: a csúszdaparkot a jövő évi szezontól használhatják a celldömölkiek, illetve az ide érkezők. A Versenyképes járások program támogatásából fejleszthetik a be- és kiléptetőrendszert, valamint a szekrényeket .

A tervek szerint néhány hónapon belül üzembe állhat a fürdő melletti 550 megaWatt teljesítményű napelempark. Hozzá kapcsolódik majd a hősszivattyús rendszer, valamint az akkumulátor park. Úgy számolnak, mindezen fejlesztéseknek köszönhetően felére csökkenthető villany- és a gázszámla a fürdőben.