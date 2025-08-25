augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnapot ünnepelt a fürdő

1 órája

Húsz év fejlődés: újabb mérföldkőhöz érkezett a Vulkán Fürdő

Címkék#Észak-Vas vármegye#Versenyképes járások#Celldömölk#Ágh Péter

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő huszadik születésnapi rendezvényére is jó hírrel érkezett Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. A celldömölki fürdő a Versenyképes járások programban 65 millió forint támogatást nyert el.

Horváth László
Húsz év fejlődés: újabb mérföldkőhöz érkezett a Vulkán Fürdő

Fehér László Celldömölk polgármestere, valamint Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője

Fotó: Koszorú Mihály

- Celldömölkön, a fürdő születésnapján adhattam át Navracsics Tibor miniszter által kiadott támogatói döntést – emelte ki Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Ennek köszönhetően 65 millió forint érkezik a településre. Az összegből a fürdőhöz kapcsolódó szükséges beszerzéseket hajthatják végre.  

Celldömölk
Fehér László Celldömölk polgármestere, valamint Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője 
Fotó: Koszorú Mihály

Mozgalmas két évtizedet tudhat maga mögött a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. Folyamatosan fejlődtek, léptek előre a 2005-ös megnyitásuk óta. A huszadik születésnapot az elmúlt szombaton tartották

Fehér László, Celldömölk polgármestere értékelte röviden az elmúlt húsz évet.

- Polgármesterségem egyik fő eredményének tekintem a fürdő létrejöttét – kezdte a városvezető. - Testnevelőként több sítáborban is jártam. Annak idején az egyházi iskolával az ausztriai Judenburgban voltunk. Innen indulva sikerült megismerkednem a Jufa cég vezetésével. Komoly tárgyalások és munka után sikerült őket városunkba csábítani. Szállodát és kempinget is építettek, igaz, mára már kiszálltak az üzemeltetésből.

Fehér László hozzátette, a fürdő életében mindig voltak szintlépések. Ilyen például, akikor elkészült a szaunavilág, a gyerekrészleg, illetve az is, amikor megkapták a gyógyvíz minősítést, és bővült a szabadtéri gyógymedence területe. Idén építik a legújabb attrakciót: a csúszdaparkot a jövő évi szezontól használhatják a celldömölkiek, illetve az ide érkezők. A Versenyképes járások program támogatásából fejleszthetik a be-  és kiléptetőrendszert, valamint a szekrényeket .

A tervek szerint néhány hónapon belül üzembe állhat a fürdő melletti 550 megaWatt teljesítményű napelempark. Hozzá kapcsolódik majd a hősszivattyús rendszer, valamint az akkumulátor park. Úgy számolnak, mindezen fejlesztéseknek köszönhetően felére csökkenthető villany- és a gázszámla a fürdőben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu