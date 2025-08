Evezős nyílt napra, önvédelmi hétvégére és új kenyér napi piknikre is hívnak a civilek

A programok ingyenesek, látogatóik adományaiból a MIRA Orient Art Kulturális és Jóléti Alapítvány a Vas Vármegyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskolát támogatja: élményterápiás eszközök vásárlását, valamint élményterápiás (elsődlegesen helyi) kulturális és sportprogramokon való részvételt tudnak így finanszírozni. Az adományok által színházlátogatásokra, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, osztálykirándulásra és állat-asszisztált terápiás kávézó látogatására is sor kerülhetett már sérült gyermekek számára. Tanulást segítő Bee-Botokat is tudtak vásárolni, továbbá egy járássegítő gép önrészének finanszírozását is tudták vállalni.

Augusztus 21–23. között húsz tánccsoport lép fel. Az orientális táncokon kívül néptánc, mazsorett és zenei csoportok fellépése színesíti a programot. Idei újdonságként péntek este fellép Meggie & Tomsa, valamint az UNGARESCA együttessel táncház a kínálat. A rendezvénnyel párhuzamosan speciális filmvetítés is lesz fontos társadalmi üzenettel. Szombaton a Varnyú Country Együttes műsorát láthatják. Az idén is átadják a ROLIKA VÁNDORCIPŐ díjat a sérült gyermekekért végzett önkéntes munka elismeréseként.

Mosolytáska – 2025. augusztus

A Máltai Szeretetszolgálat országos kampány keretében tanszergyűjtő akciót szervez. A Mosolytáska akció célja, hogy segítsünk a rászoruló gyermekeken és varázsoljunk mosolyt arcukra. Az akció keretében régi, megunt vagy kinőtt iskolatáskákat és lehetőség szerint iskolaszereket, füzetcsomagokat várnak, hogy azokat a Máltai Szeretetszolgálat eljuttassa a következő tanév elején a rászoruló gyermekek részére. Csatlakozni lehet Szombathelyen augusztus 31-ig csütörtökönként 9 és 16 óra között. Az „Adni öröm” kampány keretében szintén tanszereket gyűjtenek augusztus 21–24. között 9 órától zárásig a szombathelyi Interspar hipermarket üzletben.