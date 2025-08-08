Megdöbbentő, hogyan néz ki most a Claudius szálloda belülről (videó)

Közeleg a Savaria Történelmi Karnevál, így ismét reflektorfénybe kerülnek a szombathelyi szálláslehetőségek. Az egyik legnagyobb, mintegy 100 szobás hotel, a Claudius szálloda 2020 februárjában zárt be, akkor még az ügyveztő igazgató lapunknak arról nyilatkozott, felújítják a komplexumot. Ám egyre aggasztóbb hírek jelentek meg a komplexumról.

Több, mint öt éve zárt be Claudius szálloda

Fotó: Cseh Gábor

Éppen egy éve írtunk arról, mintha egy fa nőne ki a létesítmény egyik erkélyéről, az ingatlan egy felszámolást végző cég tulajdonában áll, ma már pedig végrehajtói árverésre vár. Júliusban pedig felidéztük a szálloda megnyitásának reményteli, ünnepi pillanatait egy múltidéző cikkben: Egész Magyarországot idegenforgalmi centrummá akarjuk fejleszteni, s ezért láttunk sok fantáziát abban, hogy 26. szállodánk Szombathelyen épüljön fel (...)” - írtuk 1972 nyarán.

De hogyan néz ki most a Claudius szálloda belülről?

"Találtunk egy fullos hotelt" - írta a spiralurbex Tik-tok csatornáján, és megosztottak egy videót arról, milyen állapotban van most a szombathelyi szálláshely, a szobák, a közösségi terek, a konyha. Milyen belülről a Claudius hotel? Nézze meg a videót!