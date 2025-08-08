1 órája
Megdöbbentő, hogyan néz ki most a Claudius szálloda belülről (videó)
Sokak bánatára több, mint öt éve bezárt Szombathely ikonikus szállodája, azóta nem fogad vendégeket. Megdöbbentő, hogyan néz ki most a Claudius hotel, mutatjuk a videót.
Közeleg a Savaria Történelmi Karnevál, így ismét reflektorfénybe kerülnek a szombathelyi szálláslehetőségek. Az egyik legnagyobb, mintegy 100 szobás hotel, a Claudius szálloda 2020 februárjában zárt be, akkor még az ügyveztő igazgató lapunknak arról nyilatkozott, felújítják a komplexumot. Ám egyre aggasztóbb hírek jelentek meg a komplexumról.
Éppen egy éve írtunk arról, mintha egy fa nőne ki a létesítmény egyik erkélyéről, az ingatlan egy felszámolást végző cég tulajdonában áll, ma már pedig végrehajtói árverésre vár. Júliusban pedig felidéztük a szálloda megnyitásának reményteli, ünnepi pillanatait egy múltidéző cikkben: Egész Magyarországot idegenforgalmi centrummá akarjuk fejleszteni, s ezért láttunk sok fantáziát abban, hogy 26. szállodánk Szombathelyen épüljön fel (...)” - írtuk 1972 nyarán.
De hogyan néz ki most a Claudius szálloda belülről?
"Találtunk egy fullos hotelt" - írta a spiralurbex Tik-tok csatornáján, és megosztottak egy videót arról, milyen állapotban van most a szombathelyi szálláshely, a szobák, a közösségi terek, a konyha. Milyen belülről a Claudius hotel? Nézze meg a videót!
Sorsára vár a vidék egyik legikonikusabb szállodája, mi lesz veled Claudius?