Körkép

1 órája

Megdöbbentő, hogyan néz ki most a Claudius szálloda belülről (videó)

Címkék#Szombathely#Claudius#spiralurbex#szálloda belülről#hotel

Sokak bánatára több, mint öt éve bezárt Szombathely ikonikus szállodája, azóta nem fogad vendégeket. Megdöbbentő, hogyan néz ki most a Claudius hotel, mutatjuk a videót.

Vaol.hu

Közeleg a Savaria Történelmi Karnevál, így ismét reflektorfénybe kerülnek a szombathelyi szálláslehetőségek. Az egyik legnagyobb, mintegy 100 szobás hotel, a Claudius szálloda 2020 februárjában zárt be, akkor még az ügyveztő igazgató lapunknak arról nyilatkozott, felújítják a komplexumot. Ám egyre aggasztóbb hírek jelentek meg a komplexumról. 

claudius szálloda
Több, mint öt éve zárt be Claudius szálloda
Fotó: Cseh Gábor

Éppen egy éve írtunk arról, mintha egy fa nőne ki a létesítmény egyik erkélyéről, az ingatlan egy felszámolást végző cég tulajdonában áll, ma már pedig végrehajtói árverésre vár. Júliusban pedig felidéztük a szálloda megnyitásának reményteli, ünnepi pillanatait egy múltidéző cikkben: Egész Magyarországot idegenforgalmi centrummá akarjuk fejleszteni, s ezért láttunk sok fantáziát abban, hogy 26. szállodánk Szombathelyen épüljön fel (...)” - írtuk 1972 nyarán.  

De hogyan néz ki most a Claudius szálloda belülről?  

"Találtunk egy fullos hotelt" - írta a spiralurbex Tik-tok csatornáján, és megosztottak egy videót arról, milyen állapotban van most a szombathelyi szálláshely, a szobák, a közösségi terek, a konyha. Milyen belülről a Claudius hotel? Nézze meg a videót!

@spiralurbex találtunk egy fullos hotelt #foru #nekedbe #baszadkiforyouba #fry #urbex #urbexhungary #urbexworld #urbexplaces #lostplaces #forgottenplaces #forgotten #abandoned #abandonedhungary #abandonedworld #abandonedplaces #urbexphotography #urbextravel #decay #decay_urbex #lostworld #urbex_kings #global_urbex #itsabandoned #abandoned_addiction #ghostbuilding #urbanexplorer #hidden #hiddenplaces ♬ drifting - Night Tapes

 

