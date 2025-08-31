augusztus 31., vasárnap

1 órája

Minden eddiginél több kórus a VI. Concordia Kórusfesztiválon

Címkék#Szlovákia#Bel Canto Énekegyüttes#balogunyomi#Tapolcai Vegyeskar#Concordia-Barátság Énekegyesület

A Concordia–Barátság Énekegyesület 160 éves jubileuma hívta életre a Concordia Kórusfesztivált, amely évről évre egyre több énekkart – az idén 17-et – vonzott a kőszegi vár falai közé. Kóruspiknikkel kezdődött, közös énekléssel ért véget a kétnapos nemzetközi fesztivál.

Vaol.hu

Pénteken az eső ugyan elmosta a Concordia Kórusfesztivál első Kőszeg és testvérvárosai kóruspiknik szabadtéri helyszínét: „a zsinagóga varázslatos akusztikája azonban mindenért kárpótolta” a fellépőket és a közönséget. 

400 dalos a VI. Concordia Kórusfesztiválon
Minden eddiginél több kórus és  dalos a VI. Concordia Kórusfesztiválon 
Fotó: Kámán Zoltán

VI. Concordia Kórusfesztivál Kőszegen

Szombaton délelőtt a város több pontján minikoncertekkel folytatódott a program. Délután pedig hagyományosan „interaktív koncertfolyammal” örvendeztették meg a kórusok egymást és a közönséget – a Lovagteremben külön-külön is megmutatták tehetségüket. A 14 órai megnyitón Ősz Henriett, a szervező Concordia-Barátság Énekegyesület elnöke köszöntötte a részt vevő mintegy 400 dalost. 

– Énekelni jó, énekelni muszáj! A VI. találkozónak önmagában szenzációs az üzenete: van igény ezekre az együttlétekre – fogalmazta meg Básthy Béla polgármester, aki Kodály örökségét és a történelmi tényeket is felidézte: 1532. augusztus utolsó napjaiban vonult el a török had Kőszeg alól. Végül maga is dalra fakadt, és megénekeltette a jelenlévőket. 

VI. Concordia Kórusfesztivál

Fotók: Kámán Zoltán

Az Ostromzáró ünnepségen felhangzott az összkar. A fesztiválon közreműködött Kőszeg Város fúvószenekara. A rendezvény művészeti vezetője és műsorvezetője Szilágyi Miklós, a házigazda Concordia-Barátság Énekegyesület karnagya volt.

A fesztivál résztvevői ismét megmutatták: a kóruszene nemcsak komoly, hanem életvidám, közösségteremtő és igazi fesztiválbarát műfaj. 

Az idei fellépők:

  • a szombathelyi Pedagógus Kórus 
  • a szombathelyi Erkel Kórus
  • Szentendréről a Musica Beata Kórus
  • Sopronból a Fidelissima Vegyeskar
  • a Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar
  • a Lipóti Vegyeskar
  • az Alpensänger Német Nemzetiségi Kórus
  • a Halászi Vegyeskar
  • Százhalombattáról a Liszt Ferenc Vegyeskar 
  • a Tapolcai Vegyeskar 
  • a kőszegi Ökumenikus Egyházi Énekkar
  • a keszthelyi Helikon Kórus
  • Németországból a Voices In Peace (V.I.P.) kórus
  • Szlovákiából, Szencről a Gombocska Gyermekkórus
  • a balogunyomi Bel Canto Énekegyüttes 
  • a kőszegi Zora Horvát Nemzetiségi Kórus
  • és a házigazda Concordia-Barátság Énekegyesület


 

 

