Minden eddiginél több kórus a VI. Concordia Kórusfesztiválon

Pénteken az eső ugyan elmosta a Concordia Kórusfesztivál első Kőszeg és testvérvárosai kóruspiknik szabadtéri helyszínét: „a zsinagóga varázslatos akusztikája azonban mindenért kárpótolta” a fellépőket és a közönséget.

Minden eddiginél több kórus és dalos a VI. Concordia Kórusfesztiválon

Fotó: Kámán Zoltán

VI. Concordia Kórusfesztivál Kőszegen

Szombaton délelőtt a város több pontján minikoncertekkel folytatódott a program. Délután pedig hagyományosan „interaktív koncertfolyammal” örvendeztették meg a kórusok egymást és a közönséget – a Lovagteremben külön-külön is megmutatták tehetségüket. A 14 órai megnyitón Ősz Henriett, a szervező Concordia-Barátság Énekegyesület elnöke köszöntötte a részt vevő mintegy 400 dalost.

– Énekelni jó, énekelni muszáj! A VI. találkozónak önmagában szenzációs az üzenete: van igény ezekre az együttlétekre – fogalmazta meg Básthy Béla polgármester, aki Kodály örökségét és a történelmi tényeket is felidézte: 1532. augusztus utolsó napjaiban vonult el a török had Kőszeg alól. Végül maga is dalra fakadt, és megénekeltette a jelenlévőket.