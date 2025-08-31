26 perce
Minden eddiginél több kórus a VI. Concordia Kórusfesztiválon
A Concordia–Barátság Énekegyesület 160 éves jubileuma hívta életre a Concordia Kórusfesztivált, amely évről évre egyre több énekkart – az idén 17-et – vonzott a kőszegi vár falai közé. Kóruspiknikkel kezdődött, közös énekléssel ért véget a kétnapos nemzetközi fesztivál.
Pénteken az eső ugyan elmosta a Concordia Kórusfesztivál első Kőszeg és testvérvárosai kóruspiknik szabadtéri helyszínét: „a zsinagóga varázslatos akusztikája azonban mindenért kárpótolta” a fellépőket és a közönséget.
VI. Concordia Kórusfesztivál Kőszegen
Szombaton délelőtt a város több pontján minikoncertekkel folytatódott a program. Délután pedig hagyományosan „interaktív koncertfolyammal” örvendeztették meg a kórusok egymást és a közönséget – a Lovagteremben külön-külön is megmutatták tehetségüket. A 14 órai megnyitón Ősz Henriett, a szervező Concordia-Barátság Énekegyesület elnöke köszöntötte a részt vevő mintegy 400 dalost.
– Énekelni jó, énekelni muszáj! A VI. találkozónak önmagában szenzációs az üzenete: van igény ezekre az együttlétekre – fogalmazta meg Básthy Béla polgármester, aki Kodály örökségét és a történelmi tényeket is felidézte: 1532. augusztus utolsó napjaiban vonult el a török had Kőszeg alól. Végül maga is dalra fakadt, és megénekeltette a jelenlévőket.
VI. Concordia KórusfesztiválFotók: Kámán Zoltán
Az Ostromzáró ünnepségen felhangzott az összkar. A fesztiválon közreműködött Kőszeg Város fúvószenekara. A rendezvény művészeti vezetője és műsorvezetője Szilágyi Miklós, a házigazda Concordia-Barátság Énekegyesület karnagya volt.
A fesztivál résztvevői ismét megmutatták: a kóruszene nemcsak komoly, hanem életvidám, közösségteremtő és igazi fesztiválbarát műfaj.
Az idei fellépők:
- a szombathelyi Pedagógus Kórus
- a szombathelyi Erkel Kórus
- Szentendréről a Musica Beata Kórus
- Sopronból a Fidelissima Vegyeskar
- a Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar
- a Lipóti Vegyeskar
- az Alpensänger Német Nemzetiségi Kórus
- a Halászi Vegyeskar
- Százhalombattáról a Liszt Ferenc Vegyeskar
- a Tapolcai Vegyeskar
- a kőszegi Ökumenikus Egyházi Énekkar
- a keszthelyi Helikon Kórus
- Németországból a Voices In Peace (V.I.P.) kórus
- Szlovákiából, Szencről a Gombocska Gyermekkórus
- a balogunyomi Bel Canto Énekegyüttes
- a kőszegi Zora Horvát Nemzetiségi Kórus
- és a házigazda Concordia-Barátság Énekegyesület