Tehetségprogramot indít rászoruló fiataloknak a Corvinus

„Egyéves intenzív tehetségtámogató kezdeményezésünk, az Illyés Gyula Program idén is folytatódik! Neked találtuk ki, ha egyik szülőd, nevelőszülőd sem diplomás, túl vagy az érettségin, de még nem vagy 26 éves és a körülményeid miatt nem jutottál be felsőoktatási intézménybe” – olvasható a Corvinus Egyetem honlapján.

Hátrányos helyzetű, tanulni vágyó fiatalokat támogat az Illyés Gyula Program, a Corvinus társadalmi felelősségvállalási projektje

Corvinus Egyetem Illyés Gyula Program

A résztvevőknek tíz hónapon át tartó személyre szabott oktatást nyújtanak heti 30 órában, ahol nemzetközi program keretében tanulhatnak matematikát és angolt. Emellett havi nettó 150 ezer forint támogatást, kollégiumi ellátást, meleg étkezést, laptopot, telefon- és internet-előfizetést, mentorálást, közlekedési bérletet adnak és hazautazási költséget térítenek. Ha később a Corvinusra jelentkeznek, a felvételi pontszámaikhoz adható intézményi pontok maximumát, a plusz 100 pontot is megkapják.

A sikeres pályázó még nem múlt el 26 éves, leérettségizett, közepesen (B1 szinten) tud angolul, magyar állampolgár és egyik szülője, nevelőszülője sem diplomás. Előnyt jelent, de nem feltétel, hogy továbbtanulási céllal a Corvinusra jelentkezzen. Azok jelentkezését is várják, akik nem jutottak be még egyetemre, és azokét is, akiket nem oda vettek fel, ahova igazán szeretnének menni és készek váltani. A pályázáshoz csupán egy motivációs levelet kell írni, valamint egy ajánlólevélre van szükség egy tanártól vagy egy civil szervezet képviselőjétől.

A jelentkezési határidő augusztus 19. A pályázatokat online lehet beadni a Corvinus honlapján. A pályázat beérkezése után személyes beszélgetésre várják a fiatalokat, az utazási költséget megtérítik. Az eredményről e-mailben értesítik a pályázókat. A képzési program 2025. szeptember elején indul, akkor az angoltudás szintjét is felmérik.