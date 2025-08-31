1 órája
Megéri gyermeket vállalni? A FICSAK vasi elnökével jártuk körül a témát
A családi adókedvezmény mára az egyik legfontosabb családtámogatási elem, amellyel a kormány a dolgozó szülőket támogatja. Megduplázása is szerepelt a 21 pontos új gazdaságpolitikai akciótervben: a kétszeres összeget két lépcsőben vezetik be: 2025. július 1-jétől és 2026. január 1-jétől is nő a mértéke. Megéri-e ma Magyarországon gyermeket vállalni? Jagodits Zsuzsával, a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) Vas vármegyei elnökével jártuk körül a témát.
Magyarországon társadalmi konszenzus van a család fontosságát illetően. A demográfiai kihívásokra a korábbi szocialista országokban jellemzően a családot tekintik válasznak, a lakástulajdon is ezekben a legfontosabb.
Ezek befolyásolják a családalapítást
A család szerepe túlmutat a népesedéspolitikán: azok, akik tudtak számítani a családjukra az elmúlt évek kihívásai (covid, háború, válság, infláció) során, minden szempontból jobban kezelték a helyzetet. Itthon nagyon fontos az állam szerepe, jelentősége a családtámogatásban (a megkérdezettek 74 százaléka szerint, míg az EU-ban ez az arány 42 százalékos) – elsőként az év eleji CSALÁD 2025 konferencián elhangzott statisztikákból idézett Jagodits Zsuzsa, majd a családalapítást befolyásoló tényezőket sorolta: egy kutatás (Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány) eredménye szerint ezek a stabil kapcsolat, az anyagi helyzet, a biztos munkahely, a megfelelő lakhatás és a családvédelmi és családtámogatási intézkedések. Utóbbiak közé tartozik a Családi adókedvezmény: a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével júliustól egymillió családban nőtt a jövedelem.
Családi adókedvezmény – a legfontosabb tudnivalók
Minél több gyermeke van egy magyar családnak, annál nagyobb adókedvezmény jár a szülőknek.
Az szja-kedvezményt már egy gyermek után is igénybe lehet venni; de három vagy több gyermek után jár a legmagasabb támogatás. 2025. július 1-ig egy gyermek után 10 ezer, kettő után 20 ezer, három után 99 ezer forint családi adókedvezmény járt. Július 1-jétől egy gyermek esetében 15 ezer, két gyermek esetén 30 ezer, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49.500 forintra emelkedett az adókedvezmény összege. 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 40 ezer, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nő az adókedvezmény mértéke. A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű adóengedményben részesülhetnek. A négy vagy több gyermekes édesanyák emellett továbbra is SZJA-mentesek maradnak.
2025-ben négyszer többet költ az állam a családokra
A családtámogatási intézkedésekre visszatérve kiemelte: 2025-ben négyszer többet költ az állam a családokra, mint 2010-ben: 3754,3 milliárd forintot, ennek zöme munkavállaláshoz kötött.
Valamint, hogy a családpolitika nem a „percemberek” politikája, hanem hosszú távú elköteleződést igényel. – Soha nem volt ilyen alacsony a gyermekvállalási korban levő nők aránya: ma 322 ezerrel kevesebben vannak, mint 2010-ben, de a jó családpolitikának köszönhetően nem csökkent ilyen mértékben a születésszám. Arról nem beszélve, hogy a családok már nem szegényednek el, jövedelmi helyzetük jelentősen javult. A gyermekes és gyermektelen családok közötti éves jövedelem különbségek 3-4-szeresére nőttek: míg 2014-ben 1 millió forinttal volt több a gyermekes családok éves jövedelme, mára már 3 millióval több. Az ingatlanvagyonuk 2,5 millióval volt több, mára 10,8 millióval több. Ezzel párhuzamosan kimutatható, hogy az élettel való elégedettségük is nőtt. Egyre többen érzik úgy (még a legalacsonyabb társadalmi csoportokban is), hogy rendelkezni tudnak a saját életük felett. Összességében határozott igen a válasz: megéri ma magyarországon gyermeket vállalni.
A Ficsak vasi tagszervezetének elnöke végül általánosságban mondta el: a demográfia az országokat tekintve versenyképességi tényezővé vált.
Családbarát politika, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek
„A kormány családbarát politikája hozzájárul ahhoz, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek” – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök augusztus elején. Azokban a napokban, amikor a családok megkapták azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent. Hozzátette: a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésében egymillió család érintett, ennek első lépcsője volt az 50 százalékos emelés. Havonta a százezer forintot is meghaladhatja az az összeg, amellyel több marad ezáltal a családoknál.
Nemzetközi összehasonlításban is kivételes intézkedéssorozatot vezet be idén ősszel és jövő év elején a kormány – írta a Magyar Nemzet.
Ennek részeként 2026 januárjától többek között az alábbi új programok indulnak el:
- A családi adókedvezmény megduplázása 290 milliárd forint értékben.
- A 30 év alatti egygyermekes anyák szja-mentessége, ami 40 milliárd forint.
- A 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége 120 milliárd forintért.