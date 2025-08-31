Megéri gyermeket vállalni? A FICSAK vasi elnökével jártuk körül a témát

Magyarországon társadalmi konszenzus van a család fontosságát illetően. A demográfiai kihívásokra a korábbi szocialista országokban jellemzően a családot tekintik válasznak, a lakástulajdon is ezekben a legfontosabb.

A családi adókedvezmény mára az egyik legfontosabb családtámogatási elem, amellyel a kormány a dolgozó szülőket támogatja. A fotón Jagodits Zsuzsa, a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) Vas vármegyei elnöke.

Fotó: Cseh Gábor

Ezek befolyásolják a családalapítást

A család szerepe túlmutat a népesedéspolitikán: azok, akik tudtak számítani a családjukra az elmúlt évek kihívásai (covid, háború, válság, infláció) során, minden szempontból jobban kezelték a helyzetet. Itthon nagyon fontos az állam szerepe, jelentősége a családtámogatásban (a megkérdezettek 74 százaléka szerint, míg az EU-ban ez az arány 42 százalékos) – elsőként az év eleji CSALÁD 2025 konferencián elhangzott statisztikákból idézett Jagodits Zsuzsa, majd a családalapítást befolyásoló tényezőket sorolta: egy kutatás (Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány) eredménye szerint ezek a stabil kapcsolat, az anyagi helyzet, a biztos munkahely, a megfelelő lakhatás és a családvédelmi és családtámogatási intézkedések. Utóbbiak közé tartozik a Családi adókedvezmény: a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével júliustól egymillió családban nőtt a jövedelem.

Családi adókedvezmény – a legfontosabb tudnivalók

Minél több gyermeke van egy magyar családnak, annál nagyobb adókedvezmény jár a szülőknek.

Az szja-kedvezményt már egy gyermek után is igénybe lehet venni; de három vagy több gyermek után jár a legmagasabb támogatás. 2025. július 1-ig egy gyermek után 10 ezer, kettő után 20 ezer, három után 99 ezer forint családi adókedvezmény járt. Július 1-jétől egy gyermek esetében 15 ezer, két gyermek esetén 30 ezer, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49.500 forintra emelkedett az adókedvezmény összege. 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 40 ezer, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nő az adókedvezmény mértéke. A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű adóengedményben részesülhetnek. A négy vagy több gyermekes édesanyák emellett továbbra is SZJA-mentesek maradnak.