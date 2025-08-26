augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Várjuk az adományokat!

2 órája

Családok a családokért! – Töltsük meg 14 vasi diák iskolatáskáját!

Címkék#vonalzó#Egyszülős Központ#FICSAK#Vas vármegye#tanszer

A Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) Vas vármegyei szervezete támogatja az Egyszülős Központ országos adománygyűjtő akcióját. Felajánlották támogatásukat, és magukra vállalták a vasi igénylők számára a gyűjtést.

Vaol.hu

Még a nyár folyamán tett közzé egy felhívást az Egyszülős Központ, melyben olyan, gyermeküket egyedül nevelő szülők jelentkezését várták, akiknek megterhelő lehet az iskolakezdés. Látva a felhívást, elismerve az Egyszülős Központ és az azt működtető alapítvány immáron 20 éve tartó, áldozatos munkáját, a Fiatal Családosok Klubja Vas vármegyei szervezete felajánlotta támogatását, és magára vállalta a vasi kötődésű igénylők számára a gyűjtést – tudtuk meg Jagodits Zsuzsától, a FICSAK Vas vármegyei elnökétől. 

A Fiatal Családosok Klubja vasi szervezete támogatja az Egyszülős Központ országos akcióját.
A Fiatal Családosok Klubja vasi szervezete támogatja az Egyszülős Központ országos akcióját. A gyűjtés során örömmel fogadnak a gyerekek számára tanszereket és mindent, ami a tanévkezdéshez szükséges lehet.
Forrás:  Shutterstock

A Fiatal Családosok Klubja vasi szervezete támogatja az Egyszülős Központ országos akcióját

Hozzátette, a FICSAK egyik alapértéke, hogy a gyermek áldás, családban élni pedig ajándék, ez pedig igaz azokra is, akik nem annyira szerencsések, hogy teljes családban élhetnek bármilyen okból, legyen az válás vagy özvegység. Tudva, hogy ezek a szülők bár sokszor egy keresetből kell, hogy megoldják a gyermekek ellátását, és mindent megtesznek azért, hogy gyermekeik így se szenvedjenek hiányt semmiben, a FICSAK vasi szervezete szerette volna megkönnyíteni számukra az iskolakezdést – hangsúlyozta Jagodits Zsuzsa.

Kilenc, gyermekét egyedül nevelő szülő adta be jelentkezését Vasból 

Az egyeztetés során kiderült, hogy mindösszesen 

kilenc, gyermekét egyedül nevelő szülő adta be jelentkezését a felhívásra Vas vármegyéből: Szombathelyről, Celldömölkről, Vasvárról, Vépről és Sárvárról. 

A tizennégy érintett gyermek közül két alsós kislány, öt alsós kisfiú, két felsős és öt középiskolás diák van. 

A gyűjtés során örömmel fogadnak számukra minden tanszert: füzetet, tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt, iskolai számológépet, hozzá elemekkel, radírt, hegyezőt, új vagy újszerű állapotú hátizsákot, tornazsákot, uzsonnás dobozt, kulacsot, illetve mindent, ami a tanévkezdéshez szükséges lehet – kivéve a ruhaneműket, játékokat. 

Az adományokat Szombathelyen a Vas Népe szerkesztőségében várjuk (Széll Kálmán utca 40., 8.00-16.00), hogy még becsengetés előtt célba érhessenek minden egyszülős családhoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu