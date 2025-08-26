Családok a családokért! – Töltsük meg 14 vasi diák iskolatáskáját!

Még a nyár folyamán tett közzé egy felhívást az Egyszülős Központ, melyben olyan, gyermeküket egyedül nevelő szülők jelentkezését várták, akiknek megterhelő lehet az iskolakezdés. Látva a felhívást, elismerve az Egyszülős Központ és az azt működtető alapítvány immáron 20 éve tartó, áldozatos munkáját, a Fiatal Családosok Klubja Vas vármegyei szervezete felajánlotta támogatását, és magára vállalta a vasi kötődésű igénylők számára a gyűjtést – tudtuk meg Jagodits Zsuzsától, a FICSAK Vas vármegyei elnökétől.

A Fiatal Családosok Klubja vasi szervezete támogatja az Egyszülős Központ országos akcióját. A gyűjtés során örömmel fogadnak a gyerekek számára tanszereket és mindent, ami a tanévkezdéshez szükséges lehet.

Hozzátette, a FICSAK egyik alapértéke, hogy a gyermek áldás, családban élni pedig ajándék, ez pedig igaz azokra is, akik nem annyira szerencsések, hogy teljes családban élhetnek bármilyen okból, legyen az válás vagy özvegység. Tudva, hogy ezek a szülők bár sokszor egy keresetből kell, hogy megoldják a gyermekek ellátását, és mindent megtesznek azért, hogy gyermekeik így se szenvedjenek hiányt semmiben, a FICSAK vasi szervezete szerette volna megkönnyíteni számukra az iskolakezdést – hangsúlyozta Jagodits Zsuzsa.

Kilenc, gyermekét egyedül nevelő szülő adta be jelentkezését Vasból

Az egyeztetés során kiderült, hogy mindösszesen

kilenc, gyermekét egyedül nevelő szülő adta be jelentkezését a felhívásra Vas vármegyéből: Szombathelyről, Celldömölkről, Vasvárról, Vépről és Sárvárról.

A tizennégy érintett gyermek közül két alsós kislány, öt alsós kisfiú, két felsős és öt középiskolás diák van.

A gyűjtés során örömmel fogadnak számukra minden tanszert: füzetet, tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt, iskolai számológépet, hozzá elemekkel, radírt, hegyezőt, új vagy újszerű állapotú hátizsákot, tornazsákot, uzsonnás dobozt, kulacsot, illetve mindent, ami a tanévkezdéshez szükséges lehet – kivéve a ruhaneműket, játékokat.

Az adományokat Szombathelyen a Vas Népe szerkesztőségében várjuk (Széll Kálmán utca 40., 8.00-16.00), hogy még becsengetés előtt célba érhessenek minden egyszülős családhoz.