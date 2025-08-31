19 órája
Családi házat árulnak Vasban 5 millió alatt!
Az ingatlanárak igencsak borsos szinten vannak mostanság, így hát figyelemre méltó, ha ötmillió alatt találunk ilyent. Íme egy családi ház, ebben az árban!
Az Ingatlanbazár oldalán szúrtuk ki ezt a kis házikót, amit meghökkentően alacsony áron kínál az eladó. Családi házat, szép telekkel, csendes környéken bizony nem könnyű találni – hát még ilyen áron! Vas vármegye keleti részén, a közeli várostól szinte látótávolságban helyezkedik el, családbarát környezetben – olvashatjuk a hirdetésben. Ötmillióért elgondolkodtató – Szombathelyen ennek az összegnek a tízszereséért sem könnyű találni lakást!
Felújítandó családi ház
Jánosháza mellett, Kemenespálfán található a 132 négyzetméteres telken álló épület: vályog falazatú, és felújításra szorul. Feltéve persze, ha eredeti állapotában szeretné használni az új tulajdonos. Ha a bontás mellett dönt, akkor azzal számolhat, hogy a környéken megszokottnál alacsonyabb áron jutott hozzá. Így tehát befektetési céllal is érdemes elgondolkodni – főleg, hogy a szomszédban található eladó, azonos méretű telekkel kétszeresére növelhető.
A további részletek IDE kattintva olvashatók el >>
