Családi házat árulnak Vasban 5 millió alatt!

Az Ingatlanbazár oldalán szúrtuk ki ezt a kis házikót, amit meghökkentően alacsony áron kínál az eladó. Családi házat, szép telekkel, csendes környéken bizony nem könnyű találni – hát még ilyen áron! Vas vármegye keleti részén, a közeli várostól szinte látótávolságban helyezkedik el, családbarát környezetben – olvashatjuk a hirdetésben. Ötmillióért elgondolkodtató – Szombathelyen ennek az összegnek a tízszereséért sem könnyű találni lakást!

Családi ház Vasban, ötmillió alatt? – mutatjuk, hol!

Fotó: ingatlanbazar.hu

Felújítandó családi ház

Jánosháza mellett, Kemenespálfán található a 132 négyzetméteres telken álló épület: vályog falazatú, és felújításra szorul. Feltéve persze, ha eredeti állapotában szeretné használni az új tulajdonos. Ha a bontás mellett dönt, akkor azzal számolhat, hogy a környéken megszokottnál alacsonyabb áron jutott hozzá. Így tehát befektetési céllal is érdemes elgondolkodni – főleg, hogy a szomszédban található eladó, azonos méretű telekkel kétszeresére növelhető.

A további részletek IDE kattintva olvashatók el >>

Ezeket olvasta már?