Csánig motorjai lesznek - Tűzoltóautót adtak át a vasi településen

Mint arról beszámoltuk, újraszervezték Csánigon az önkéntes tűzoltó egyesületet. Az új tűzoltójárművet a Győr-Moson-Sopron vármegyei Fertőrákos egyesületétől a Magyar falu program támogatásának köszönhetően vásárolták meg. A tizenhetedik répcementi tűzoltó kupát pedig az elmúlt szombaton a településen tartották meg. Az öt gyerek (csipet-csapat) csapat, mellett 5 felnőtt és két női csapat is rajthoz állt, azaz stafétát futottak és kismotor fecskendőt szereltek. A felnőtt korosztály győztese a répcelaki önkéntes egyesület lett.

Az új tűzoltóautó és a csapat. Középen Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint Patyi Szabolcs polgármester

Fotó: Koszorú Mihály

Nagy megtiszteltetés Csánignak, hogy itt került sor a 17. Répcementi Tűzoltó Kupára

- közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Jó volt látni a tűzoltócsapatokat, akiknek sokat köszönhetünk. Az esemény keretében adhattuk át a Csánigi Önkéntes Tűzoltó Egyesület korszerű járművét, amelynek beszerzésére a kormány Magyar falu programja biztosított forrást. Hálásak lehetünk a példaadó közösségnek, amelynek tagjai szabadidejükben másokért tevékenykednek.

- A tűzoltó egyesület tagjai falunk motorjai lesznek, ez már most jól látható – mondta lapunknak Patyi Szabolcs polgármester. - A huszonnyolc fős tagság javarészt a fiatalokból áll, közülük többen rendelkeznek az alapképzéssel, de a jövőben szeretnénk további oktatást szervezni, illetve megoldani, hogy a tagok részt vehessenek azon. Büszke vagyok arra, hogy a csipet-csapatunk, a három éves körüli korosztály kis tagjai a pénteki próba után, jól hajtották végre a feladatokat. Azt hiszem sikerült őket „megfertőzni”, az utánpótlás biztosított.

A verseny után, amelyre a fertőrákosikat is meghívták, szentelték fel az új tűzoltóautót. A járműnek eddig éles bevetése még nem volt.