augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

2 órája

Csánig motorjai lesznek - Tűzoltóautót adtak át a vasi településen

Címkék#Csánig#Patyi Szabolcs#polgármester#egyesület#Ágh Péter

A tizenhetedik répcementi tűzoltó kupát az elmúlt szombaton Csánigon tartották meg. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője kiemelte, hálásak lehetünk a példaadó közösségnek, amelynek tagjai szabadidejükben másokért tevékenykednek.

Horváth László

Mint arról beszámoltuk, újraszervezték Csánigon az önkéntes tűzoltó egyesületet. Az új tűzoltójárművet a Győr-Moson-Sopron vármegyei Fertőrákos egyesületétől a Magyar falu program támogatásának köszönhetően vásárolták meg. A tizenhetedik répcementi tűzoltó kupát pedig az elmúlt szombaton a településen tartották meg. Az öt gyerek (csipet-csapat) csapat, mellett 5 felnőtt és két női csapat is rajthoz állt, azaz stafétát futottak és kismotor fecskendőt szereltek. A felnőtt korosztály győztese a répcelaki önkéntes egyesület lett.

Az új tűzoltóautó és a csapat. Középen Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint Patyi Szabolcs polgármester
Fotó: Koszorú Mihály

 Nagy megtiszteltetés Csánignak, hogy itt került sor a 17. Répcementi Tűzoltó Kupára 

- közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Jó volt látni a tűzoltócsapatokat, akiknek sokat köszönhetünk. Az esemény keretében adhattuk át a Csánigi Önkéntes Tűzoltó Egyesület korszerű járművét, amelynek beszerzésére a kormány Magyar falu programja biztosított forrást. Hálásak lehetünk a példaadó közösségnek, amelynek tagjai szabadidejükben másokért tevékenykednek.

- A tűzoltó egyesület tagjai falunk motorjai lesznek, ez már most jól látható – mondta lapunknak Patyi Szabolcs polgármester. - A huszonnyolc fős tagság javarészt a fiatalokból áll, közülük többen rendelkeznek az alapképzéssel, de a jövőben szeretnénk további oktatást szervezni, illetve megoldani, hogy a tagok részt vehessenek azon. Büszke vagyok arra, hogy a csipet-csapatunk, a három éves körüli korosztály kis tagjai a pénteki próba után, jól hajtották végre a feladatokat. Azt hiszem sikerült őket „megfertőzni”, az utánpótlás biztosított.

A verseny után, amelyre a fertőrákosikat is meghívták, szentelték fel az új tűzoltóautót. A járműnek eddig éles bevetése még nem volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu