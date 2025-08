Csellengő gyerekek Vasban – van, aki havonta tizennyolcszor is elszökik!

Vasban egyébként az országos átlaghoz képest kevés a csavargó gyerek, pedig három gyermekvédelmi intézmény is található a vármegyében, a rendőrkapitányságok nyilvánosan közzétett körözési adatsorai vissza is tükrözik, hogy hol találhatók ezek az intézmények. A Szombathelyi Rendőrkapitányságon: 13 (gencsi gyermekotthon), a Kőszegi Rendőrkapitányságon: 9 (kőszegi gyermekotthon), míg a Sárvári Rendőrkapitányságon: 15 (ikervári gyermekotthon) gyerek miatt volt érvényben lévő körözés az interjú napján. A Körmendi, Celldömölki, Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területéhez nem tartozik gyermekvédelmi intézmény, itt június 29-én nem is köröztek kiskorú eltűntet.

Három ok a szökésre: buli, párkapcsolat, család

A gyermekvédelmi intézményekbe főként olyan gyerekek kerülnek, akiknek nincs családjuk, vagy valamiért onnan kiemelték őket. Ezek nem zárt intézmények, gyakorlatilag az itt élő gyerekek bármikor elhagyhatják az intézményt. Sokszor közösen indulnak csavarogni (az eltűnés dátumából világosan nyomon követhető, amikor csapatosan indulnak világgá).

Az eltűnések leggyakoribb okai közé tartozik még a párkapcsolati motiváció és az is, hogy ezek a gyerekek gyakran visszamennek a családjukhoz.

Az adatok azt mutatják, hogy az eltűnt gyerekek személye gyakran állandó. Előfordul, hogy a csavargó gyerek pár óra után visszatér az intézménybe, majd rövid időn belül ismét engedély nélkül ismeretlen helyre távozik. Vas vármegyében is volt olyan gyerek, akivel szemben egy hónap alatt 18-szor adtak ki körözést eltűnés miatt.

A rendőrök az eltűnésekkor széles körű adatgyűjtésbe kezdenek, és miután ezeket a fiatalokat jól ismerik arcról, névről, pontosan tudják, hogy kikkel és hol szoktak bandázni, ahogyan azt is, hogy hol él a családjuk, párjuk, ezért aztán rendszerint gyorsan meg is találják őket, hogy aztán esetleg pár nap múlva újra a nyomukba eredjenek.

A rendőrkapitányságok számos esetben megkereséssel élnek egymás felé, ezzel is segítve egymás munkáját. Emlékezetes volt a június elején, a szombathelyi vasútállomáson megtalált két egri kamasz esete.