Jótékonysági kenyérsütőverseny - fotók

A jubileumi kenyérsütőverseny Csepreg várossá válásának harmincadik évfordulóját megünneplő rendezvénysorozat egyik állomása volt. Tájmelné Tóth Mária főszervező szerint talán nagyobb figyelmet kaphattak volna, a önállón szervezik meg a versenyt. Utólag visszagondolva, azonban megállapítható, így viszont meghittebb barátias hangulatú volt az eredményhirdetés. Voltak jó és felemelő pillanatok.

Csepreg: a kenyérsütő versenyen a gyerekek különdíjat kaptak

Fotó: Dr. Tarsoly Ádám

Az augusztus 20-i versenyre 22 mintát neveztek be. Volt versenyző aki Mosonmagyaróvárról érkezett. A hamarosan pékséget nyitó Finta Zoltán pékmester szakmai tudásával tovább emelte a nap színvonalát.

- Az egyik indulók nyolc éves gyermeke is szokott kenyeret sütni, ennek hatására írtuk ki a bátorság kategóriát – tette hozzá a főszervező. - Végól négy gyermek jelentkezett. Ők személyre szóló pólót kaptak ajándékba. Az idei versenyünk jótékonysági is volt egyben, hiszen az felajánlásokat a szombathelyi Máté rehabilitációjára ajánlottuk fel. Megható, könnyes pillanat volt az adományok átadása. Farkas Laura, helyi cukrász tortát sütött, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Sárai Renáta pedig piskótatekercset sütött.

Csepreg: Eljött a "guruló vasút"

A délelőtt a Csordás család jóvoltából a gyerekek az úgynevezett hordó vonattal utazhattak. A felszálló jegy jelképes volt. A család küldetése, hogy ahol beteg kisgyermek javára gyűjtenek, ők saját költségükön megjelennek, és elviszik ezt a "guruló vasutat”

A kenyérsütőverseny győztese: Ujhelyiné Hegedűs Valéria (szárnyakat kapott merészségéhez), különdíjat pedig Haizler Ákos – „Nagyapám öröksége” nevű kenyerére kapott.