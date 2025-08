Kalandos-mesés napok: Dunasziget határában táboroztak a vépi cserkészek

– Táboroztunk, nincs mese. Pontosabban volt mese, nem is kevés – így kezdi beszámolóját a cserkészek vezetője, Kosár Gábor.

Cserkészek kalandos-mesés napjai Dunasziget határában Fotó: VN/ Jäckelné Kozák Piroska

Dunasziget határában táboroztak a vépi cserkészek

– Idén nyáron a vépi cserkészek Dunasziget határában táboroztak együtt a soproni, dunaszigeti és pannonhalmi cserkészekkel. A településnév nem véletlen: a Szigetköz kapujában tanyáztunk és ismerkedtünk a Dunával és szigeteivel. No meg az itteni népdalokkal, népmesékkel. Megküzdöttünk sárkánnyal, ördöggel, viharral, tűző nappal és kemény evezőlapáttal. Közben segítettünk megkeresni az öreg király legkisebb leányát, aki úgy szereti az apját, mint az emberek a sót.

Azt is elárulja, hogy három vépi kiscserkészük is kiállta a próbákat, megmérettetéseket és nagycserkész fogadalmat tehetett. Így már zöld nyakkendőt hordhatnak. A vépi „nagyok” és a felnőttek is büszkék rájuk.

Három vépi kiscserkészük is kiállta a próbákat, és nagycserkész fogadalmat tehetett.

Fotó: VN

– Nem is gondolná az ember, milyen ügyesen feltalálják magukat a „mai” gyerekek is, ha van rá lehetőségük. Ha ebédosztáskor nem ők állnak elöl a sorban, ha esik az eső vagy tűz a nap, ha már elfáradtak az evezésben, akkor megtapasztalják, milyen kincs a türelem, kitartás. Persze a nehézségek mellett volt sok móka a tábortűznél, strandon, sátorban. Ehettünk zöld „sárkányhúst”, megfigyelhettük a pihés kis hattyúkat, sportolhattunk, rádiózhattunk, fúrtunk-faragtunk és még ki tudja, mi mindenre volt időnk a tíz nap alatt. Aki nem hiszi, járjon utána…