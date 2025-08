Csomagtartós árus bukott le egy parkolóban

Újabb csapást mértek a hatóságok az illegális árusítás ellen: a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a rendőrség közös akcióban lépett fel a csomagtartós árus jelenség ellen a XXIII. kerületi Decathlon áruház parkolójában, ahol engedély nélküli árusok kínáltak eladásra gyümölcsöt és zöldséget közvetlenül gépkocsijukból. A razzia során kilenc személyt állítottak elő, akik csomagtartóból árultak mindenféle engedély vagy nyilvántartás nélkül.

Ezúttal zöldséget és gyümölcsöt árultak a csomagtartós árusok.

Csomagtartós árusok: rejtett piac a csomagtartó mélyén

A hatóságok összesen 2600 kilogramm zöldséget és gyümölcsöt – köztük áfonyát, kajszibarackot, őszibarackot és cseresznyét – ellenőriztek. Bár a termékek többsége friss volt, a származásuk nem volt igazolható, sok jelöletlen áru volt köztük, és számlát sem tudtak róla kiállítani. A fogyasztóvédelem emiatt súlyos szabálytalanságokat állapított meg. Az NKFH várhatóan 1,2 millió forintos bírságot szab ki, míg a rendőrség eljárást indított az elkövetők ellen.

A csomagtartóból áruló kereskedők tevékenysége nemcsak jogsértő, de veszélyes is. Az ilyen árusítás során a vásárlók nem tudhatják, honnan származik az élelmiszer, és milyen körülmények között tárolták azt – gyakran a tűző napon, ellenőrizetlen hőmérsékleten, akár több órán keresztül. Az élelmiszer eredetének ellenőrzése ilyen esetekben szinte lehetetlen.

Vas vármegyében sem ismeretlen a jelenség

A jelenség nem korlátozódik Budapestre: csomagtartós árus Vas megye területén is gyakran feltűnik, főként nagyobb áruházak vagy benzinkutak parkolóiban, forgalmas utak mentén. Vas megye piacain és környékükön is előfordul, hogy autókból árulnak látszólag friss, de ismeretlen eredetű gyümölcsöket és zöldségeket. A közösségi oldalakon hirdetik magukat hasonló árusok, akik különböző parkolókban találkoznak a vásárlókkal, és kétes eredetű árukat adnak át nekik. Gyakori, hogy a megrendelt áru meg sem érkezik, vagy nem az és nem olyan minőségű, mint amit a hirdetésekben ígértek. A Vas megyei piac környékén is tapasztalható ez a fajta szabálytalan kereskedelmi gyakorlat.