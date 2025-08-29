Csönge: a tűzvész első évfordulójára új eszközök a tűzoltóknak

Csönge adta a helyszínét a pénteken tartott, a tűzoltók között Vas1000- ként emlegetett tűzeset utáni tűzoltó eszköz-átadási ünnepségre, ahol 41 önkéntes tűzoltó egyesület vehette át a különböző szakfelszereléseket. Az eseményen részt vett többek között Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr. Bognár Balázs, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője és Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, akik kiemelték az egyesületek elkötelezett munkáját és az állami támogatás fontosságát.

Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, Pintér Richard, az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnöke, Nyéki Sándor, Csönge polgármestere, dr. Baán Mihály alezredes, a Vas Megyei Védelmi Bizottság titkára, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kovács András, a vasi tűzoltószövetség elnöke.

Forrás: VN

Ágh Péter köszöntőjében elmondta: Csönge és Kenyeri lakossága nevében is hálásak lehetünk a vas vármegyei és a környékről érkező tűzoltóknak - a helytállásuk példaértékű volt. Dr. Bognár Balázs, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondta: jelentős terület az, ami a tűz martalékává vált, a tűzoltók erőfeszítése és szakképzettsége és hivatástudata nélkül ezt a helyzetet nem lehetett volna kezelni. Vámos Zoltán főispán üzenetét Baán Mihály alezredes, a Vas Vármegyei Védelmi Bizottság titkára tolmácsolta. Kiemelte: a fizikai eszközök közül sok minden elveszett azokban a napokban. Ezért is fejezte ki örömét, hogy Magyarország Kormánya segítségével az elveszett eszközöket pótolni lehet, hiszen az erdőben maradt, a tűz martalékává lett tömlők, szerszámok mind kellettek ahhoz, hogy Csönge és Kenyeri lakosságát meg lehessen menteni a Vasban még soha nem látott tűztől.

Hatalmas tűzeset történt egy éve Csönge és Kenyeri között

Tavaly szeptemberben hatalmas tűzeset történt Csönge és Kenyeri között, ahol egyszerre több mint 300 hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó küzdött a lángok megfékezéséért. A mentést erőgépek, lajtos kocsik az oltóvíz-utánpótlás biztosítására, drónok a felderítésre, valamint honvédségi helikopter a nehezen megközelíthető területeken végzett oltási munkák segítették. Összesen mintegy ezer hektár égett le, miközben a helyi lakosság, gazdálkodók, vállalkozók és hatósági szakemberek is összefogtak a károk mérsékléséért.