Ötven éve fogadja a gyerekeket a csörötneki óvoda – sok-sok fényképet hoztunk

Szombaton délután kettőkor meghitt alkalomra várták a település lakóit. Akik szép számban meg is jelentek: az óvoda Csörötneken is rengeteg család életében fontos mérföldkő volt – akár saját emlékek, akik kisgyermekeik révén. Az ünnepségre meghívást kaptak az intézmény egykori és jelenlegi dolgozói is, valamint a szülők, ovisok, támogatók és a falu lakói, hogy együtt emlékezhessenek az elmúlt öt évtizedre.

Csörötneken 50 éves jubileumot ünnepeltek az óvodában

Fotó: VN/Novák Roland

Tanulás Csörötneken

Kocsis Zsolt, Csörötnek polgármestere beszédében az ötven év kapcsán tisztelettel és köszönettel fordult a pedagógusokhoz. Természetesen személyes emlékei, élményei is előkerültek, hiszen a legelső évfolyam kis ovisai között ő is ott volt 1975-ben. Aztán évtizedek teltek el, és már ő is hozta gyermekeit ide, sőt, most már az unokáit is – és polgármesterként is szoros kapcsolata maradt az intézménnyel. Egy település életében az óvoda meghatározó: itt, ebben a közösségben tanulják meg a szocializációt, a toleranciát, a közösség alapjait.

Ötven évnyi élmény, felhalmozott tudás és tapasztalat felbecsülhetetlen. Ma nagyon sokat tanulhatunk – osztotta meg gondolatait V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszterelnöki biztos. Az óvodásoktól azt, hogy a boldogság mindig az alkotó tevékenység eredménye. Az ötven éves Csillagvirág Óvodától azt tudhatjuk meg, hogy a tanulás legjobb módja a külső világ tevékeny megismerése. Az óvodát kívül-belül felújító csörötneki önkormányzattól pedig azt tanuljuk meg, hogy a közös feladatunk olyan világot, olyan környezetet biztosítani, amiben az oktató nevelő intézmények és a gyerekek ki tudnak teljesedni. Ehhez nyújt segítséget a kormány az otthonteremtés és a babavállalás támogatásával – mutatott rá.

Csörötneken 50 éves jubileumot ünnepeltek az óvodában

Fotó: VN/Novák Roland

Retró élmények

Marton Ferenc, Vas vármegye közgyűlésének alelnöke az eltelt ötven évben lezajlott változásokra utalva elmondta: az óvoda mindig is a biztonság, a gondoskodás és a derű otthona volt. Megköszönte a dolgozók munkáját, a jövőben pedig sok örömet és kitartást kívánt nekik. Átadott egy elismerő oklevelet is Vas vármegye közgyűlésének nevében. Juhász Péterné óvodaigazgató is köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte mindenkinek a munkáját, amibe beletették szívüket-lelküket. Ezt követően okleveleket adtak át, majd következhetett a meglepetés ünnepi torta. És a gyermekeknek szánt programok: ugrálóvár, kézműves foglakozás, amit közös retró uzsonna követett. Este hatig pedig a Harisnyás Pipik interaktív gyermekműsor előadásának lehettek részesei a jelenlévők. Közben pedig egy kiállítást is megtekinthettek, ahol az egykori óvodások tárgyait foghatták kézbe – és emlékezhettek (pl. játék, ruha, fénykép, ballagási tarisznya, diavetítő és filmek, egyéb emléktárgyak).