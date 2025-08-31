35 éve mozdul a lélek – Földesiné Németh Csilla, a Dance Jam Táncegyüttes művészeti vezetője

Introspekció – Lélekmozdulatok – ezt a címet viselte május végén a Dance Jam ünnepi gálája: a közel harminc koreográfiát felvonultató, különleges képzeletbeli utazás, amelyen a tüllszoknyás apró óvodásoktól a felnőtt lányokig minden táncos azt képviselte: a valódi érzéseknek, szóljanak a könnyedségről, kirobbanó kedvről, önfeledtségről vagy árulkodjanak lelkünk viharairól, helyük van bennünk, közöttünk és egymás felé. Az évzáró összegző, visszatekintő is volt.

Tavaly volt 35 éves a Táncpedagógusok Országos Szövetsége. Az alkalomból egy kiadványban emléket állítanak az alapítóknak és interjúk által mutatják be a pedagógusokat, köztük Földesiné Németh Csillát, a Dance Jam művészeti vezetőjét, akik évtizedek óta nevelik a gyermek és ifjúsági korosztályt.

Fotó: Szendi Péter

Földesiné Németh Csilla 35 éve alapította a Dance Jamet

– Felfokozott hónapok után vagyunk minden szempontból. Nyár elejére érnek be igazán a koreográfiák: a mozdulatoknak addigra tartalmuk, mélységük van. A gála a lányoknak a jól végzett munka örömét adta – mondja Csilla, és nem győzi hangsúlyozni: nem a versenyeredmény számít, sokkal inkább az, hogy a tánc az önkifejezés lehetőségét adja és hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzák ki a tanítványai. Hite szerint az eredményhez vezető út amúgy is fontosabb, mint maga a produktum.

A Vasszilvágyról indult Földesiné Németh Csillának – többször elmondta – sorszerű volt a találkozása a tánccal. 1983-ban végzett a szombathelyi tanárképző főiskolán. A férje révén került Kőszegre, és kezdett dolgozni a Balog-iskolában. Tanítványaiból szerveződött egy 8-10 fős állandó csoport. 1990-ben alapította a Dance Jamet, utána autodidakta módon képezte magát. 2001-ben moderntánc-oktatói képesítést szerzett. Az évtizedek alatt kitartó és sokszor küzdelmes munkával működtette az együttest. Mára több mint száz tanítvány gyűlt köré, volt köztük olyan is, aki a táncpedagógusi pályát választotta. Évek óta óvodásokkal is foglalkozik: esztétikus testképzést tanít nekik. S hogy milyen a jó táncpedagógus? Így felel:

– A tanítványok egyénisége válogatja. Mellettem azok maradnak meg, akik azonosulni tudnak a lelkülettel, stílussal, amit én képviselek. A táncórákon fegyelmet, odaadást és egymás iránti tiszteletet követelek.

Csilla, ha magáról van szó, sem elégszik meg az átlagossal, közepessel. Ha belekezd valamibe, azt hatalmas energiával teszi, és kiteljesedik benne.

Ilyen volt a Covid-időszakban a kovászolás – 5 éves kovászát a mai napig életben tartja –,

ilyen az egészséges életmód és

a túrázás is.

Utóbbi a szenvedélyévé vált, feltölti, felszabadítja. Férjével nagy lendülettel álltak neki a Kéktúra teljesítésének. Mióta nyugdíjba ment, még több idejük van a hobbira.