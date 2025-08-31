augusztus 31., vasárnap

„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”

1 órája

35 éve mozdul a lélek – Földesiné Németh Csilla, a Dance Jam Táncegyüttes művészeti vezetője

Karizmatikus ember határozott elképzelésekkel. Elhivatott és szenvedélyes: rendületlenül inspirálja tanítványait, hogy miután elsajátították a lépéseket, kezdjék el a táncukat megtölteni lélekkel. Hasonló energiákat mozgósítva tanít, főz vagy éppen túrázik, s ahol éppen tartózkodik, ott beragyogja a teret. Földesiné Németh Csilla táncpedagógus a Béri Balog Ádám Általános Iskola két éve nyugdíjba ment matematika, testnevelés és informatika szakos tanára 35 éve alapította és művészeti vezetőként nagy – és tartós – sikerre vitte a kőszegi Dance Jam Tánccsoportot. Túl az ünneplésen, a szép jubileumon találkoztunk.

Tóth Katalin

Introspekció – Lélekmozdulatok – ezt a címet viselte május végén a Dance Jam ünnepi gálája: a közel harminc koreográfiát felvonultató, különleges képzeletbeli utazás, amelyen a tüllszoknyás apró óvodásoktól a felnőtt lányokig minden táncos azt képviselte: a valódi érzéseknek, szóljanak a könnyedségről, kirobbanó kedvről, önfeledtségről vagy árulkodjanak lelkünk viharairól, helyük van bennünk, közöttünk és egymás felé. Az évzáró összegző, visszatekintő is volt. 

dance jam
Tavaly volt 35 éves a Táncpedagógusok Országos Szövetsége. Az alkalomból egy kiadványban emléket állítanak az alapítóknak és interjúk által mutatják be a pedagógusokat, köztük Földesiné Németh Csillát, a Dance Jam művészeti vezetőjét, akik évtizedek óta nevelik a gyermek és ifjúsági korosztályt.
Fotó: Szendi Péter

Földesiné Németh Csilla 35 éve alapította a Dance Jamet

– Felfokozott hónapok után vagyunk minden szempontból. Nyár elejére érnek be igazán a koreográfiák: a mozdulatoknak addigra tartalmuk, mélységük van. A gála a lányoknak a jól végzett munka örömét adta – mondja Csilla, és nem győzi hangsúlyozni: nem a versenyeredmény számít, sokkal inkább az, hogy a tánc az önkifejezés lehetőségét adja és hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzák ki a tanítványai. Hite szerint az eredményhez vezető út amúgy is fontosabb, mint maga a produktum. 

A Vasszilvágyról indult Földesiné Németh Csillának – többször elmondta – sorszerű volt a találkozása a tánccal. 1983-ban végzett a szombathelyi tanárképző főiskolán. A férje révén került Kőszegre, és kezdett dolgozni a Balog-iskolában. Tanítványaiból szerveződött egy 8-10 fős állandó csoport. 1990-ben alapította a Dance Jamet, utána autodidakta módon képezte magát. 2001-ben moderntánc-oktatói képesítést szerzett. Az évtizedek alatt kitartó és sokszor küzdelmes munkával működtette az együttest. Mára több mint száz tanítvány gyűlt köré, volt köztük olyan is, aki a táncpedagógusi pályát választotta. Évek óta óvodásokkal is foglalkozik: esztétikus testképzést tanít nekik. S hogy milyen a jó táncpedagógus? Így felel:

– A tanítványok egyénisége válogatja. Mellettem azok maradnak meg, akik azonosulni tudnak a lelkülettel, stílussal, amit én képviselek. A táncórákon fegyelmet, odaadást és egymás iránti tiszteletet követelek. 

Csilla, ha magáról van szó, sem elégszik meg az átlagossal, közepessel. Ha belekezd valamibe, azt hatalmas energiával teszi, és kiteljesedik benne. 

  • Ilyen volt a Covid-időszakban a kovászolás – 5 éves kovászát a mai napig életben tartja –, 
  • ilyen az egészséges életmód és 
  • a túrázás is. 

Utóbbi a szenvedélyévé vált, feltölti, felszabadítja. Férjével nagy lendülettel álltak neki a Kéktúra teljesítésének. Mióta nyugdíjba ment, még több idejük van a hobbira. 

– Matematikát is nagyon szeretettem tanítani. Megadta az élet, hogy utoljára egy olyan osztályban tehettem, ahol lubickoltam az utolsó két évben. De a tánc ma már hangsúlyosabb – mondja. 

S hogy mit adott még az élet? 

– A 60. születésnapomon fogalmaztam meg, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordott, nagyon szeret. Persze megdolgoztam mindenért, de időről időre jöttek az utamba olyan emberek, akiknek szakmailag adtam a szavára; lehetőségek, amik kimozdították az álló helyzetből, megerősítették, hogy jó, amit csinálok. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének például régóta tagja vagyok, de a Kiváló Együttes Díj arany fokozatú oklevele most jött tőlük – a szakmai munkánk elismerése újabb lendületet adott.

Az elmúlt 35 év a szeretetről szólt. A tánc szeretetéről, a közösség szeretetéről, az egymás felé fordulásról. A visszatekintéssel óhatatlanul felmerül a Dance Jam jövője is. 

– A tánc nem olyan mint az iskolai tanítás, nem lehet egyik napról a másikra letenni. Az együttest én hoztam létre, kötelességem, dolgom van vele. Egyszer majd úgy szeretném átadni a stafétát, bevonva az új generációt, hogy a tánccsoport szellemisége megmaradjon. Ehhez bizalmi és önálló emberekre van szükség, akikre rábízhatok területeket.

A nőiség is szóba kerül. Földesiné Csilla számára nagyon fontos. 

– Egy nő legyen igazán nőies. Ez számomra a lágyságot, finomságot, érzelmességet, az odafigyelést jelenti. Mi, nők ebben vagyunk jók. Olyan férfiakkal szeretek kommunikálni, akik mellett nőnek érezhetem magamat: fontos a viszonyulás, a gesztusok. Sokat tehetünk, hogy ez fennmaradjon. A tanítványaimnak azt szeretném továbbadni, hogy a szépség jöjjön le a mozdulataikból. A tánc révén lágyságot, ﬁnomságot tanulnak. A kecses, szép mozdulatok a lélekre hatnak.



 

 

