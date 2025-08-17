augusztus 17., vasárnap

Vigyázni kell

1 órája

Ezt (ne) tedd, ha darázzsal találkozol!

Címkék#méh#Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság#darázs#katasztrófavédelem

Ahogy a medve, úgy a méhek és a darazsak sem játékból vannak – figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Elmondják azt is, mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha darázsfészekkel találkozunk.

Vaol.hu
Korábban megírtuk, mit tegyünk darázscsípés esetén. A legjobb módszer azonban a megelőzés. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság kisokost tett közzé közösségi oldalán, ebből kiderül, mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha darázsfészekkel találkozunk. 

A darázs nem játék!
Fotó: Illusztráció/Varga Zoltán tűzoltó őrmester

Darázsfészek: bízzuk szakemberre!

A darazsak eltávolítása és a méhek befogása nem a katasztrófavédelem feladata. Előfordult már, hogy óvodáknál, iskoláknál vagy közintézményeknél, hogy a fészkek eltávolításában tűzoltók is segítették az erre képzett szakember munkáját, de ezeket a helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, illetve az erre vállalkozó méhészek tudják biztonságosan és szakszerűen megoldani - hangsúlyozzák. 

Kiemelik azt is, senki ne próbáljon meg házilag darazsakat irtani. Minden évben riasztják a tűzoltókat olyan tűzesetekhez, amelyek házilag készített füstölő miatt keletkeztek. A boltokban kapható különböző rovarírtó szereket sem érdemes használni, mert a feldühödött rovarok támadhatnak!  

 Aki darázsfészket találsz, minden esetben forduljon szakemberhez!  

 

