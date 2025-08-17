Ezt (ne) tedd, ha darázzsal találkozol!

Korábban megírtuk, mit tegyünk darázscsípés esetén. A legjobb módszer azonban a megelőzés. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság kisokost tett közzé közösségi oldalán, ebből kiderül, mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha darázsfészekkel találkozunk.

A darázs nem játék!

Fotó: Illusztráció/Varga Zoltán tűzoltó őrmester

Darázsfészek: bízzuk szakemberre!

A darazsak eltávolítása és a méhek befogása nem a katasztrófavédelem feladata. Előfordult már, hogy óvodáknál, iskoláknál vagy közintézményeknél, hogy a fészkek eltávolításában tűzoltók is segítették az erre képzett szakember munkáját, de ezeket a helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, illetve az erre vállalkozó méhészek tudják biztonságosan és szakszerűen megoldani - hangsúlyozzák.

Kiemelik azt is, senki ne próbáljon meg házilag darazsakat irtani. Minden évben riasztják a tűzoltókat olyan tűzesetekhez, amelyek házilag készített füstölő miatt keletkeztek. A boltokban kapható különböző rovarírtó szereket sem érdemes használni, mert a feldühödött rovarok támadhatnak!

Aki darázsfészket találsz, minden esetben forduljon szakemberhez!