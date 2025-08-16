augusztus 16., szombat

1 órája

Munkás szünidő - kormányzati támogatással

Végéhez közeledik annak a nyolc fiatalnak a megbízatása, akik a nyári diákmunka programban álltak munkába Sében. Meglátogattuk a diákokat.

Cseh-Egyed Bernadett

Korábban beszámoltunk róla, a Vas Vármegyei Kormányhivatal idén is meghirdette a középiskolások, egyetemisták nyári szünidő alatti foglalkoztatását, a fiatalok munkatapasztalat-szerzését elősegítő országos diákmunka-programot. 

Diákmunka Sében: a lányok adminisztratív feladatokat is kaptak
Diákmunka Sében: a lányok adminisztratív feladatokat is kaptak
Fotó: Cseh Gábor

A séi önkormányzat évek óta kiemelt fogadóhely, idén is nyolc diákot - öt lányt és három fiút - foglalkoztattak két hétre. - A település legnagyobb programjához, a Séi Gyerkőcfesztiválhoz időzítjük a fogadásukat, hiszen ilyenkor bőven akad tennivaló: a múlt hét az előkészületek, az elmúlt három nap pedig az utómunkálatok jegyében telt – mondta Nagy Róbert polgármester. Hozzátette: a program évről-évre népszerűbb, túljelentkezés is volt a szabad helyekre. Nagy lehetőség ez nekünk is, hiszen a munkabér összegének 100 százalékát bértámogatásként megtéríti a kormányzat.

Diákmunka Sében: postaládát számolnak, raktárt pakolnak

Csütörtök és pénteken több csoportban dolgoznak a fiatalok: fiúk egy raktárhelyiség rendbetételében segítenek az önkormányzati dolgozóknak. A lányok egy része a hivatalban dokumentálási feladatokat végez majd, a többiek pedig a háztartásoknál írják össze, hol nincs postaláda, házszám, csengő. Nagy Róbert polgármester hangsúlyozta: a kiértesítések alkalmával ezek hiánya gyakran problémát okoz. Összesített kimutatás készül majd a felmérésből.

Örülnek, hogy dolgozhatnak

A séi Balázsfalvi Noémi idén először vállalt munkát, de azt mondja, nem bánta meg, örömmel jön. Édesanyja az önkormányzatnál dolgozik, így adódott a lehetőség a diákmunka-programra. A szeptemberben végzős évét kezdő Nagy Barnabás már másodszorra vesz részt a programban, azt meséli: tanévközben nem szokott dolgozni, de ezt ki nem hagyná.

A diákmunka-programra mintegy 67 025 000 forintot irányoztak elő Vasban. A szakképzettséget igénylő munkakör esetében a havi munkabér fejenként bruttó 261 600 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 218 100 forint lehet maximum. 



 

