Digitális persely – A Szombathelyi Székesegyházban már bankkártyával is adakozhat

Adományozás esetén kérjük érintse meg a képernyőt, majd kövese a kiírt szöveget - olvasható a szombathelyi Székesegyházban felállított digitális persely ismertetőjén. A rendszer bankkártyával és telefonon keresztül is működik.

Digitális persely a Székesegyházban

Fotó: CSG

