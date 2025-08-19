augusztus 19., kedd

A jövő megérkezett

24 perce

Digitális persely – A Szombathelyi Székesegyházban már bankkártyával is adakozhat

Címkék#bankkártya#vallás#adomány

Adakozna, de nincs aprója, készpénze? A Szombathelyi Székesegyházban ezentúl nem lehet kifogás. Digitális persely várja híveket.

Vaol.hu

 Adományozás esetén kérjük érintse meg a képernyőt, majd kövese a kiírt szöveget - olvasható a szombathelyi Székesegyházban felállított digitális persely ismertetőjén. A rendszer bankkártyával és telefonon keresztül is működik.  

Digitális persely a Székesegyházban
Digitális persely a Székesegyházban
Fotó: CSG

Digitális persely a szombathelyi Székesegyházban

Kipróbáltad már? 

Korábban megírtuk, már instagram oldala is van a Székesegyháznak.

 

