Digitális persely – A Szombathelyi Székesegyházban már bankkártyával is adakozhat
Adakozna, de nincs aprója, készpénze? A Szombathelyi Székesegyházban ezentúl nem lehet kifogás. Digitális persely várja híveket.
Adományozás esetén kérjük érintse meg a képernyőt, majd kövese a kiírt szöveget - olvasható a szombathelyi Székesegyházban felállított digitális persely ismertetőjén. A rendszer bankkártyával és telefonon keresztül is működik.
Digitális persely a szombathelyi Székesegyházban
Kipróbáltad már?
Korábban megírtuk, már instagram oldala is van a Székesegyháznak.
